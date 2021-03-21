打蛋掉出SSR「米奇組合3蛋黃」　運氣驚呆內行：通常會被挑掉

▲原PO打蛋看到「米奇蛋黃組合」。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

打蛋看到雙蛋黃已經很稀奇，這一幕讓內行人也直呼「簡單一句，你運氣真的很好！」一位男網友在《Dcard》發文「意外得到了大巨蛋...」說他下午肚子餓，就想煎個荷包蛋止飢。結果把雞蛋敲破後，打出來的蛋黃讓他驚呆，甚至還有點反胃，因為不只出現雙蛋黃，還有一個超巨大蛋黃，「看到瞬間不餓了。」

這位男網友文中表示，「下午肚子餓，想煎荷包蛋吃吃，結果把蛋敲破後長這樣……」只見碗裡不止一個蛋黃，光是一般常見大小的蛋黃就2個，另外還有一個2倍多大的巨型大蛋黃。原PO整個看呆，「一顆雞蛋裡面有雙蛋黃和一個巨蛋，看到瞬間不餓了……嘔！」也忍不住發問，那顆巨蛋到底是什麼東西。

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▲雙蛋黃加上超巨蛋黃，讓原PO直愣「什麼東西呀？」（圖／翻攝自Dcard）

照片一出，其他人也看傻眼，「你得到一個米奇耶」、「一顆蛋居然裝得下這麼多東西」、「第一次看到欸！！留個言，以後回顧一下這個蛋蛋」、「把買到雞蛋的月份、日期、時間、價格抄起來，去買樂透，剛好6數，包中啦」、「這蛋蛋真的好神奇天哪」、「那顆蛋到底有多大？」

就有網友在留言處解答，「就第3顆蛋啊！那隻母雞第1顆沒有來得及生，然後後面2顆和第1顆就被包在一起」、「是有一層膜然後軟軟的觸感？自家養雞常看到這種，來不及長殼，母雞被嚇到就生了。」還有一位女網友詳解道，這是蛋中蛋，「母雞要產下第1顆蛋時，因為受驚嚇或是其他原因沒有生出來，蛋又跑回去重新一次製作蛋白蛋殼的過程。」

內行女網友還指出，能生下這顆蛋的母雞也很厲害，沒有因為卡蛋而死掉，蛋也相當完整沒破損，「蛋中蛋加上雙蛋黃又成功被送到市場上（通常蛋雞場會把尺寸不合的挑掉），這個要天時地利人和才有辦法，很稀有很稀有」，直呼原PO運氣真的很好。