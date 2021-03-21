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老公堅持產後「住月中」！她一聽秒拒：幹嘛逼我　理由曝網全傻了

▲懷孕（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO老公和婆婆堅持要她住月子中心。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

懷孕生小孩對女生來說是一件很辛苦的事情，產後好好的休養，住進月子中心也是許多女生所嚮往的，但一名女網友表示，老公早早就訂好月子中心，希望她產後可以好好休息，婆婆也認為這樣的安排不錯，但她很害怕接觸陌生人，想到要跟一堆護理師相處就覺得很害怕，貼文一出，網友全都傻眼了。

一名女網友在Dcard上發文，個性很孤僻，不喜歡跟陌生人說話跟互動，「只要和陌生人講話，我就會莫名緊張，很擔心說錯話或是做錯事，已經有好幾次，因為我太緊張、說話太小聲，惹得對方不開心的事情發生」，跟老公也是大學開始交往，之後結婚。

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她表示，預產期是4月，打算產後在家好好休息，結果前幾天老公說已經訂好月子中心，錢也付了，「還炫耀地說因為三重這邊月中不多，所以他超早就訂好了」，希望她可以去好好度個假，知道老公是出自好意，但只要一想到要跟護理師接觸，就感到很害怕

▲▼哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）

▲示意圖。（示意圖／記者姜國輝攝）

她知道住月子中心是許多女生所嚮往的，不少人因為價格昂貴而住不了，也知道一定會有人說她「身在福中不知福」，因為月中有專人管理、月子餐、還有護理人員隨伺在側，也懂老公的用心良苦，「可是我真的很害怕，要是我又惹別人生氣怎麼辦？想到就好慌，這真的不是炫耀文，目前看來是住定了」。

對此，網友留言表示，「護理師不會一直出現在你的房間裡好嗎，我反而覺得月中非常適合孤僻的人，與世隔絕，超級無聊的啦」、「住月中超讚的，我都住到不想回家了」、「你這樣講那些想住不能住的人會很想死」、「多少人羨慕住在月中啊，一堆人的老公都不給老婆住呢，真的身在福中不知福」。

也有網友提出建議，「建議你去尋求專業的幫助，心理諮詢或是身心科」、「你是不是要求助心理醫生，看起來有點嚴重影響你的生活」、「我都覺得自己很內向孤僻了，但原po好像更嚴重點，或許需要尋求一些協助，求助醫生」。

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