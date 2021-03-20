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義享時尚開幕！百貨競業前來刺探敵情　午餐時段美食街一位難求

記者許宥孺／高雄報導

北高雄又多了一家百貨商場！義享天地A館「義享時尚廣場」20日正式試營運，上午10點由舞龍獅戰鼓團引領財神爺登場，在鑼鼓喧聲中，獻上好彩頭和鳳梨，象徵門迎富貴來，直到10點30分後，百貨大門正式對外敞開，人潮瞬間湧入，記者觀察，午餐時段美食街幾乎一位難求，還有許多名店也出現排隊人龍，甚至還有競業也來查看敵情。

▲▼義享天地「義享時尚廣場」。（圖／記者許宥孺攝）

▲義享天地A館「義享時尚廣場」20日試營運。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼義享天地義享時尚廣場開幕人潮。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼開幕5分鐘內，館內隨即湧入大批人潮。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼義享天地義享時尚廣場開幕人潮。（圖／記者許宥孺攝）

待百貨開市後，記者隨意走動，發現有高雄幾家競業百貨公關行銷也來看看，似乎是來刺探軍情。約至中午11點用餐時段，B2美食街就有大批人潮正在排隊點餐，共用空間座位也幾乎坐滿了正在用餐的消費者。日本某知名天丼至少就有20人正在排隊，27歲的翁先生表示，因為今天義享剛開幕，所以來看看，大約在10點30分就進場，主要想先來吃東西，就衝著這家天丼是高雄剛開、南部第一家店。

▲▼義享天地義享時尚廣場開幕人潮。（圖／記者許宥孺攝）

▲日本知名天丼在南部開了第一家店，不少饕客寧願排隊也要搶先吃。（圖／記者許宥孺攝）

打著殿堂級的可頌專賣店「八月堂」也在義享時尚廣場推出二代店，除了經典口味達20幾種外，還特別推出義享獨家商品，開幕首三日還有限定飲品買一送一，限量只有100組，不過直到11點仍沒有賣完，品牌透露，「沒有想到南部消費者這麼熱情，茶煮不夠！只好請消費者再等等」。

▲▼義享天地義享時尚廣場開幕人潮。（圖／記者許宥孺攝）

▲可頌專賣店推出開幕限定活動。（圖／記者許宥孺攝）

而在可頌專賣店旁的櫃位就是YouTuber滴妹所創立的手搖飲料店「再睡五分鐘」，不過目前仍在籌備，預計4月才會開幕，但現場就有不少民眾和廣告看板拍照。陳小姐表示，今天差不多11點30分進場，第一站就來美食街，是衝著滴妹經營的手搖飲店來的，雖看到還沒開幕，但仍很期待，最想喝的就是「日安紅茶」，雖然沒喝過，但是看滴妹的頻道就有介紹；一旁的男友黃先生則說：「今天來最想吃的就是小籠湯包。」陳小姐接著說：「很推喔！那間很好吃，跟鼎O豐沒有什麼差。」

▲▼義享天地義享時尚廣場開幕人潮。（圖／記者許宥孺攝）

▲午間用餐時段，美食街幾乎一位難求。（圖／記者許宥孺攝）

曾獲世界級咖啡冠軍的輕食店「成真咖啡」也首度進駐南部百貨，特別為南部消費者獻上獨家口味「鳳梨冰美式」。蔡先生說，早上開幕不久就進來了，因為今天試營運，衝著義享有不少餐飲品牌是第一次進駐百貨或是在高雄展店，所以來看看，最後選了咖啡輕食，「第一次吃，很好吃，咖啡也很特別」，對於整個百貨的規劃的動線、燈光都不錯，逛起來很舒服，沒什麼壓力。

▲▼義享天地義享時尚廣場開幕人潮。（圖／記者許宥孺攝）

▲成真咖啡曾獲世界級咖啡冠軍。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼義享時尚廣場總經理林俊昇。（圖／記者許宥孺攝）

▲義享時尚廣場總經理林俊昇。（圖／記者許宥孺攝）

「人潮符合我們的期待，相信應該是數萬人跑不掉！」義享時尚廣場總經理林俊昇表示，未來半徑2公里會有5家百貨公司，外界質疑是否出現排擠效應，但他認為市場是共榮的，不管是鄰近的富邦、台鋁，或是已經在經營的巨蛋、悅城廣場，這都是市區共存共榮的好現象，希望把市場餅做大。

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