獨／高雄加油站廁所旁設「吸菸區」　直擊員工休息邊抽邊滑手機

地方中心／高雄報導

高雄市一位民眾在加油站洗車時，被眼前的一幕嚇壞了，因為加油站內廁所旁邊的小小角落，竟然有員工公然抽菸，無視於他就處在加油站內，似乎不管安全問題；記者重回這間加油站詢問，其他員工也不以為意，不但告訴記者那邊有吸菸區，還提醒「菸頭別亂丟」。

▲高雄市一名李先生直擊加油站廁所旁默許設置吸菸區，一名員工蹲抽菸 。（圖／地方中心攝）

20日下午高雄市一名李先生前往自由路一間加油站加油後洗車，就在洗車快結束的時候，他看見一名員工前往廁所旁邊的小角落蹲下來，一邊抽菸還一邊滑手機，完全不顧自己就在加油站裡頭，仔細看這個角落的牆上，貼有「菸頭拿去丟垃圾桶」，疑似這裡是被允許的「吸菸區」。

▲牆上還貼有菸頭要丟垃圾桶 。（圖／地方中心攝）

李先生拿著影片跟照片向《ETtoday新聞雲》記者投訴，記者重回這間加油站詢問其他員工，員工表示要抽菸可以到那個角落，記者質疑在那邊抽菸會不會加油站太近，員工回答：「不會，那邊也有個垃圾桶」，記者追問是否有人投訴過在那邊抽菸危險？員工表示：「不會！在那邊抽就好了」。

實際詢問中油，中油表示旗下的直營站是一律禁止吸菸，而加盟站是採取「規勸」方式，記者在走訪其他加油站表示，為了方便管理，現在不管面積，基本上都全面禁菸。目前主管加油站業務的是高雄市政府經發局，他們得到訊息之後，有表示會派人稽查，如果加油站違反設置管理原則，最高可處50萬元。

▲高雄市一名李先生直擊加油站廁所旁默許設置吸菸區，一名員工蹲抽菸 。（圖／地方中心攝）

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