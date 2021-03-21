獨／旗尾山疑遭縱火！雜草灰燼見「石塊綁紙條」　狂燒2天勇消累癱

▲高雄市旗山山林大火，警消在現場發現可疑物品，不排除人為縱火 。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

近期高雄山林大火頻傳，讓消防隊員是疲於奔命！不過現在卻傳旗山的火燒山，疑似是人為縱火！因為消防隊員在火警現場發現一塊用橡皮筋綁住已經燃燒到一半的紙張，看似就像是「引燃器」，目前已經拍照下來，轉給消防局火調人員追查，而記者詢問旗山分局偵查隊是否有在調查「人為縱火」，初步回應「不排除任何可能」。

高雄市消防隊員向《ETtoday新聞雲》獨家透露，這陣子從美濃火燒山事件發生之後，在旗山地區也陸續發生大大小小的雜草火警，警消幾乎天天都在打火，快累死了！17日上午，消防分隊接獲通報前往旗山旗尾山第三登山口，表示這個地方又有雜草火警發生，當時還有碰見巡邏員警在入口處駐點巡邏，問警方「你們不是在顧守，怎麼又燒起來了」，員警回答：「我阿災！我滴在顧，阿災又起火，可能是天氣熱自燃吧！」

18日下午3點多，同一地點又再次發生火警，旗山分隊已經被派往內門支援中寮山的雜草火警，所以其他分隊同仁前往協助，就在打火過程中，發現一個被橡皮筋綁住紙條的石塊，而紙條還有燃燒的痕跡，消防隊員質疑是「引燃器」，所以將這個可疑物品先拍照後轉給火調人員，目前可疑物品還沒交給警方。

《ETtoday新聞雲》向旗山分局偵查隊長范振家求證，他說因為這段期間是掃墓祭祖，過去同時間也有類似的情況發生，所以很有可能是掃墓不慎所引發的山林火警，但也不排除縱火可能，因為在5日以及6日六龜福龜園區旁的山林，就曾經發生過一名男子拿打火機縱火，他表示會清查，但也坦言周邊的監視器不多，所以追查可能會需要一段時間。

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