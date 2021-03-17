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吾鮭魚誰＝我歸於誰！高雄29人改名吃壽司　戶所員爆笑：徵友嗎

▲▼改名叫鮭魚的男大生，衝壽司郎吃免費。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎推出免費吃活動，不少民眾衝去戶所改名。（圖／記者黃士原攝）

記者許宥孺／高雄報導

日本連鎖壽司業者「壽司郎」推出名字中有「鮭魚」同字者，17、18日用餐可享免費。截至今日，高雄共有29人改名「鮭魚」，其中有人改為「吾鮭魚誰」，音同「我歸於誰」，令戶所人員爆笑說：「需要徵友嗎？」

▲▼壽司郎哭哭！3男大生秒改名「鮭魚」　他揪團免費吃：留言就抽名額。（圖／翻攝臉書）

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▲大部分改名民眾多以姓氏+鮭魚命名，也有民眾取創意名。（圖／翻攝臉書）

高雄市政府民政局統計，高雄市截至17日下午3點有26人改名；連同前日，共有29人將名字改含有「鮭魚」。有戶政人員透露，這些改名為鮭魚的人，都是年輕人，且幾乎都是男性，均表示改名是為了要去壽司郎吃免費餐，有些人說活動結束後就會改回來了。

據了解，29位改名者中，大多是直接以姓氏加「鮭魚」來命名，例如：O鮭魚；但偶有創意名字，像是「鮭魚蛋炒飯」、「鮭魚齊天大聖財神爺之子」、「爆震鮭魚」、「鮭魚蘇堡」、「鮭魚銓」，其中「吾鮭魚誰」，因又同「我歸於誰」，讓戶所人員聽聞也笑說：「需要徵友嗎？」

▲▼內政部提醒改名次數上限。（圖／翻攝自內政部臉書）

▲內政部提醒改名次數上限。（圖／翻攝自內政部臉書）

不過民政局強調，原則上改名最多是3次，未成年人可改名1次，成年後可以再改2次，若是3次改名機會用完，之後要找同名同姓，且比自己年長的人才能再改，而用這種同名同姓的方式改名，沒限次數。
 

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