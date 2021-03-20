王浩宇自曝「懂打手槍」15公尺99分　網譏：夜市撈魚就捕魚高手？

▲王浩宇。（圖／ETtoday資料照片）



記者王致凱／台北報導

前桃園市議員王浩宇20日表示，他雖然經常被外界取笑「沒當兵」，但其實他在美國早已熟悉槍枝使用，還曾和寄宿家庭一起上山打獵，「夜市氣球打光光不說，15公尺手槍打靶我都是90分以上」。對此，網友們回應說，「我在夜市也很會撈魚，難道我也可以說我是捕魚高手嗎」、「不是會開槍就能上戰場的」。

王浩宇在臉書上發文說，「關於中共打來這件事。他們一直取笑我沒當兵，但我一直沒說的是，雖然我是當替代役，但在美國早就熟悉長槍、手槍的使用，還曾經跟寄宿家庭一起上山打獵，抬了一隻熊回來做香腸」、「夜市氣球打光光不說，15公尺手槍打靶我都是90分以上，最高紀錄是99分，有機會大家可以切磋一下」。

此言一出，網友紛紛留言回應說，「不是會開槍就能上戰場滴」、「你以為作戰只要會用槍就夠了」、「我在夜市也很會撈魚，難道我也可以說我是捕魚高手嗎？」、「我覺得你讓中共笑死還比較實際」、「打仗跟打熊或鹿比較，不予置評，難怪被罷免」。

對此，臉書粉絲專頁「不禮貌鄉民備份團」也發文說，「我讚賞每一個有心想保護台灣的人，但有些事我想一些年輕人可能會誤解，所以我還是要強調一下，『在夜市打氣球能拿高分』與『在戰場開槍能打到敵人』完全是兩碼子事。」

面對網友吐槽，王浩宇本人則回應說，「多會一點點，比什麼都不會好，如果共軍真的打來了，除了正規軍、後備戰力之外，每一個台灣人如果都能盡一己之力共同捍衛這個國家，守住台灣的機會就會上升，不知道這有什麼好酸的。」

他又說，「對了，我在美國的實彈射擊的經驗，可能會比很多義務役都還多，到時候，我會跟大家一起捍衛台灣這塊土地。」另針對「不禮貌鄉民備份團」的發文，王浩宇還揚言，「剛剛發現，不禮貌未經同意使用我拍的照片，將委請律師提告。」

另外也有一派網友同意王浩宇的說法，認為「會開保險、扣板機，子彈就能擊發，藉由集火射擊交織而成的火網，就能射殺敵人」、「蘇聯著名狙擊手瓦西里柴契夫 二戰時只是後勤人員，在史達林格勒戰役擊殺上百德國軍人聲名遠播」、「活靶要打中真的很難，移動靶還能預估」、「要殺敵菜刀便可，沒菜刀磚塊也行」。

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