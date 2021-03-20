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懂用長槍、手槍還曾「獵熊」　王浩宇：實彈射擊經驗恐比義務役多

▲王浩宇。（圖／ETtoday資料照）

▲王浩宇。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

國防部長邱國正日前在立法院答詢時稱，中共打多久他沒多久，引發熱議。民進黨前桃園市議員王浩宇則在臉書針對「中共打來」一事，自曝自己雖然當替代役，被笑沒當兵，但其實他在美國時早就熟悉使用長槍、手槍，並分享曾跟寄宿家庭上山打獵的故事。他強調，「我在美國的實彈射擊的經驗，可能會比很多義務役都還多，到時候，我會跟大家一起捍衛台灣這塊土地。」

王浩宇20日在臉書先以「關於中共打來這件事」為題寫道，雖然他是當替代役，被取笑沒當兵，但一直沒說其實他在美國時早就熟悉使用長槍、手槍，還曾跟寄宿家庭一起上山打獵，抬了一隻熊回來做香腸。王浩宇自豪，「夜市氣球打光光不說，15公尺手槍打靶我都是90分以上，最高紀錄是99分，有機會大家可以切磋一下」。

此文一出，引發熱烈討論，不過臉書粉專「不禮貌鄉民備份團」則發文諷刺，他欣賞每一個有心保護台灣的人，但有些是怕年輕人會誤解，所以要強調一下，其實在夜市打氣球拿高分，跟在戰場開槍能打倒敵人，完全是兩碼子事，「問一下拿過65K2的朋友就知道差別有多少」。

王浩宇知情後，正面迎戰「不禮貌鄉民備份團」。他反嗆，「多會一點點，比什麼都不會好」，如果共軍真的打來了，除了正規軍、後備戰力外，每一個台灣人若都能盡一己之力共同捍衛這個國家，守住台灣的機會就會上升，不知道這有什麼好酸的。

王定宇也強調，「對了，我在美國的實彈射擊的經驗，可能會比很多義務役都還多，到時候，我會跟大家一起捍衛台灣這塊土地。」

針對打獵的經驗，王浩宇進一步透露，這輩子他用槍殺過兩隻生物，第一次是剛到美國時，他的寄宿家庭爸爸要他幫忙獵殺一隻不能送給美國農業部（USDA）評分的小牛，「我還記得我閉著眼睛把子彈擊發到額頭中間的位置，接著他頭上噴出...」。

第二次則是王浩宇練習獵槍很久後，買了熊跟鹿的執照跟寄宿家庭爸爸騎馬到山上去打獵，當時他們倆人打了隻熊跟鹿，其中鹿是他跟寄宿家庭爸爸同時開槍擊中的。王浩宇表示，對他來說這是很特殊的經驗，而那一年，他也常跟寄宿家庭爸爸去射擊場練習步槍、手槍，所以對於槍械的基本使用跟射擊，基本上有一定的熟悉度。

不過，王浩宇說：「其實我很討厭槍、也討厭打獵，畢竟是殺生的感覺實在很差，再加上美國不管是打獵、釣魚等都需要買執照，當時對我來說其實是蠻大的負擔，因此，離開科羅拉多之後就沒有再碰過槍了。」

王浩宇也無奈寫道，之所以要談這個技能，是因為共軍打來的時候我們只有一起抵抗一個選擇，至於「不禮貌」粉專，他認為只是為酸而酸而已，不知道那樣的發文到底有什麼意義。

▼王浩宇自曝會使用長槍、手槍，還曾上山獵熊。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇，點圖可放大）

▼王浩宇自曝會使用長槍、手槍，還曾上山獵熊。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

▲▼王浩宇自曝會使用長槍、手槍，還曾上山獵熊。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

▲▼王浩宇自曝會使用長槍、手槍，還曾上山獵熊。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

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