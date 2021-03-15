藻礁公投領銜人潘忠政「臉書遭限制」　王浩宇：因為他影射我是同志

記者徐政璿／台北報導

環團為了防止中油在有7600年歷史的桃園大潭藻礁上，興建第三座液化天然氣接收站，因而發起珍愛藻礁公投，目前已近70萬份連署。不過，公投發起人潘忠政的臉書14日突然遭到限制，引發一片譁然。正當外界都在猜測原因時，民進黨前市議員王浩宇突然在臉書表示，因為潘忠政分享性別歧視言論，「影射我是同志」。

中油第三天然氣接收站計畫使用桃園大潭海岸，對當地藻礁生態造成嚴重衝擊，進而引發環團發起公投案，拯救生態浩劫，截至目前為止，已收集近70萬份連署書，並送往荒野保護協會台北總會存放，預計18日遞交中選會。

潘忠政14日凌晨在臉書PO出一張截圖，自己的臉書帳號被漆上紅底，名字下方還有一排紅字，標示「已限制帳號」，並說明「您的帳號目前受到多項限制」，突如其來帳號變動令潘感到十分不解。

畫面曝光後立即引起網友熱議，猜測是否受到網軍攻擊、惡意檢舉，「明的解決不了，開始來暗的了」、「這太誇張了啦」、「網軍搞的吧，惡意檢舉」、「那是被蓄意檢舉，然後最終移除、禁用臉書」、「這是藻礁公投一定成功的警示」、「潘老師加油，我們挺你，真理終將戰勝邪惡！」

對此，王浩宇在臉書表示，「因為你分享性別歧視言論」、「影射我是同志」。

潘忠政14日晚間則在臉書自嘲：「救藻礁團體或個人，每次被攻擊就獲得一枚勳章」。

值得一提的是，在潘忠政臉書遭到限制後， 「重啟核四公投」黃士修也自曝，自己的臉書帳號2月底因為發表公開聲援藻礁連署的文章也被檢舉成「帳號警告」，他感慨「現在只要和民進黨的聲音不同，就會面離喪失使用臉書的權利」。

▼潘忠政臉書遭限制 黃士修：我也被警告了。（圖／取自黃士修臉書）

▼藻礁公投領銜人潘忠政。（圖／記者許展溢攝）



