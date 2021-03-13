槓藻礁團體挨轟民進黨老鼠屎　王浩宇暖喊：請大家不要攻擊王世堅

▲王浩宇、王世堅。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨籍的王浩宇遭罷免後經常於臉書發表對藻礁議題的看法，抨擊藻礁公投領銜人潘忠政。對此，同黨的台北市議員王世堅表示，會向民進黨提案開除王浩宇，而王浩宇表示謝謝前輩的指教，也請大家不要攻擊王世堅。

王世堅日前於政論節目《國民大會》中表示，把王浩宇的名字跟民進黨掛在一起，「那是對我們潑糞！」王浩宇之所以被罷免，其實主要是激怒了社會，所以應該不分藍綠，「在我們國內政壇，都應該讓這個人（指王浩宇）出局。」

王世堅提到，民進黨有40萬位黨員，王浩宇只是「40萬分之一」，而王這粒屎卻壞了一鍋粥，因此會在黨內具體建議開除這個傢伙，並直言「民進黨上上下下，從來沒有誣衊、攻擊過任何環保團體，尤其是潘老師。」

對於王世堅點名要開除，王浩宇回應，面對黨內前輩對我的批評指教，我只能選擇尊重。他表示，王世堅過去並沒有參與桃園藻礁的相關會議，日後會將藻礁、護岸會議記錄準備齊全，找時間親自跟黨中央、世堅議員說明，相信很快就能釐清事實真相，團結黨內夥伴繼續一起努力。

王浩宇也強調，請大家不要為此攻擊世堅議員，也絕對要對其他批評我的黨內夥伴保持理性。因為藻礁公投即將送件，面對國民黨的政治的挑撥與操作，「我們的敵人不該是彼此。」