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新北74人為免費壽司衝動改名　侯友宜嘆：蠻無言的！

▲壽司郎鮭魚之亂。（圖／記者白珈陽、游瓊華攝）

▲壽司郎鮭魚之亂。（圖／記者白珈陽、游瓊華攝）

記者羅婉庭／台北報導

知名餐廳壽司郎推出優惠活動，引出「鮭魚世代」瘋狂改名，被批評貪小便宜、衝動行事，且耗費社會資源與人力。新北市長侯友宜20日表示，這件事讓他蠻無言的。

新北市共有74位民眾為了免費吃壽司郎改名，侯友宜對此表示，這不是一個值得鼓勵的事情，每一個人都要為自己的行為負責任，不要增加別人的負擔跟困擾，所以看到這件事「其實我真的蠻無言的」。

壽司郎日前推出活動，只要姓名中有「鮭魚」同音同字，17日、18日可享「全桌（限6人）免費」，根據新北市各區戶政事務所18日最後統計，新北市共有74名「鮭魚」。不過，活動結束後隔天，就有過半「鮭魚」改回正常名字。

▼壽司郎。（圖／記者羅婉庭攝）

▲▼壽司郎。（圖／記者羅婉庭攝）

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