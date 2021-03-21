給壽司郎狠狠上了一課？　內行人吐真相：他們太懂台灣人了

▲只要叫鮭魚全桌免費，造成全台壽司郎鮭魚之亂。（圖／記者白珈陽、游瓊華攝）

記者劉亭／綜合報導

日本知名迴轉壽司「壽司郎」近日在台灣舉辦活動，引起全台「鮭魚之亂」，上百人為了搶吃免費鮭魚，不惜快閃改名，成為外界關注焦點。對此，有網友詢問，台灣人是不是給壽司郎上了一課？

網友於PTT發文討論，不知道壽司郎這次行銷活動企劃是不是日本人，完全不熟悉台灣人的狼性，因此「被台灣難民狠狠的上一課了」，懷疑現在企劃可能在公司慘慘道歉。

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▲壽司郎大排長龍。（圖／記者羅婉庭攝）

但許多其他網友卻持相反意見指出，「是壽司郎行銷給台灣上了一課吧...」、「超級廣告，爽爽賺好嗎」、「行銷直接升官了好嗎....這個廣告效益超猛」、「上什麼課，這根本行銷之神，活動後大家永遠會記得壽司郎的鮭魚」、「應該是太懂台灣人了，才會有這一波神操作」。

也有許多內行人分析，其實這波活動下來，壽司郎雖然付出餐費，但相比廣告行銷費用、曝光度，對公司而言都是大賺，「以討論度和來客量來看 完全是大成功」、「連國際媒體都報導，商學院學生報告都要寫這家了吧」、「花個1、2百萬瘋狂曝光，根本超賺」、「幾十萬就有那麼大的廣告效益，根本行銷模範」。