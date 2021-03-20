　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鮭魚之亂跟風雲林+1　名字有「武、正」免費領鮭魚片！

記者高堂堯、蔡佩旻／雲林報導

「鮭魚之亂」遍地開花？雲林縣一家「武正水產公司」在臉書上貼出尋人啟事，表示只要名字如同公司名稱有「武」、「正」任一字，20、21日兩天來店消費不限金額，就能免費獲贈一片冷凍厚切鮭魚，希望能搭上這波鮭魚熱潮，翻轉備受疫情衝擊的生意。

▲雲林水產業者江章建（右）推出名字有「武」、「正」任一字即可消費領免費鮭魚的活動，左為虎尾鎮民代表林武正。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲名字有「武」、「正」任一字即可領免費鮭魚，連虎尾鎮民代表林武正（左）都聞風而來。（圖／記者高堂堯翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

武正水產公司位於斗六市，消費送鮭魚的消息傳出，今天果然吸引不少民眾帶著身分證上門，同為61歲的「張武蓬」、「廖見武」分別領走兩片大鮭魚，喜上眉梢，直呼：「我這名字取一輩子了，第一次享受到福利啊！」連虎尾鎮民代表「林武正」都聞風而來拜訪，現場趣味橫生。

▲雲林水產業者推出名字有「武」、「正」任一字即可消費領免費鮭魚的活動。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲雲林水產業者推出名字有「武」、「正」任一字即可消費領免費鮭魚的活動。（圖／記者高堂堯翻攝）

武正水產的鮭魚切片體積較厚碩，櫃台小姐捧起來幾乎跟臉一般大小；業者江章建表示，一般市售的是切片白鮭魚，他們賣的則是智利紅鮭魚，比起白鮭的油脂更豐富、肉質更細緻，而且一片重達300公克，售價150元很實惠。

▲雲林水產業者推出名字有「武」、「正」任一字即可消費領免費鮭魚的活動。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲雲林水產業者推出名字有「武」、「正」任一字即可消費領免費鮭魚的活動。（圖／記者高堂堯翻攝）

林武正笑說，業者辦了這個活動，很多鄉親都以為自己就是老闆，還跟他討免費鮭魚吃，所以來店拜訪老闆本尊，「看他要不要讓我入股啦」。

►珠光粉色超美　內外鍋皆為304不鏽鋼

►阿嬤鐵口直斷：痔瘡　下面痛好羞「堅持隔褲看診」醫抗拒反救了她

►獨／前空姐汽油淋夫2人重燒傷　高大成曝地獄療程「痛不欲生」

►日月潭水位直直落　沉沒10多年「邵族獨木舟」驚喜現身

►淚崩畫面曝！她遭賓士撞噴1樓高命危　男友跪地救：我雙手沾滿血
 

ET快訊
少子化「房子仍狂蓋」！他不解「給誰住」　網點出1關鍵：貸款用
停車場右轉輾撞女童！駕駛淡定坐車上　囂張錄影：怎麼帶小孩的
罔腰分手前任「仍睡一起」！0修圖素顏直播　要求女粉：調教妳男

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

富士山見客歡送空中女王　華航機師空服「送走老同學」曝最後告白

「出租孟孟」社會實驗倫理爆爭議　社工專協理事長這樣看

不捨送走「空中女王」！他精心策畫3個月　高空上求婚娶回真女王

鮭魚之亂跟風雲林+1　名字有「武、正」免費領鮭魚片！

全台「急凍時間點」一覽！明晨這2區先探13°C　圖解各地溫差變化

三三六愛奇兒日特教生一起種樹護台南　永福星星幫連續19年植樹祈福

AZ疫苗還是飛不了！濃霧鎖馬祖　今南北竿8航班全取消

社工薪資過低難留才　衛福部公布10年調幅「回捐問題望解決」

結婚一起破處！傻見「老婆性情大變」　人夫連3個月腿軟：不行了

「疫苗地圖」上線！運作方式曝光　指揮中心：隨來隨打難規劃

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

張寗28歲當媽媽「一度想塞回小孩」　生產後護士先關心老公..她大傻眼XD

花蓮椰子伯愛犬「總裁」遭打死！悲留孤獨背影：像自己女兒走了

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

林月雲讚女婿節儉「月花5000元↓」　侯佩岑被爆「前任都很帥」老公不介意

富士山見客歡送空中女王　華航機師空服「送走老同學」曝最後告白

「出租孟孟」社會實驗倫理爆爭議　社工專協理事長這樣看

不捨送走「空中女王」！他精心策畫3個月　高空上求婚娶回真女王

鮭魚之亂跟風雲林+1　名字有「武、正」免費領鮭魚片！

全台「急凍時間點」一覽！明晨這2區先探13°C　圖解各地溫差變化

三三六愛奇兒日特教生一起種樹護台南　永福星星幫連續19年植樹祈福

AZ疫苗還是飛不了！濃霧鎖馬祖　今南北竿8航班全取消

社工薪資過低難留才　衛福部公布10年調幅「回捐問題望解決」

結婚一起破處！傻見「老婆性情大變」　人夫連3個月腿軟：不行了

「疫苗地圖」上線！運作方式曝光　指揮中心：隨來隨打難規劃

徐玉蓮「真的盡力了」　自責落淚無法帶領文化重返榮耀

基隆女住處5樓墜落！重摔地面「頭顱破裂」慘死　鄰居聽巨響嚇壞

悶了10打數終於生涯首安　郭天信：原本想偷點

油漆師傅30坪報55K！12天完工跑晚上場　他推測收入傻了：缺人嗎

銀赫媽出事「始源當自己家人出面」！圭賢異常舉動全吃驚：這不是他

國中弟突「聞不到泡麵味」憂染疫！醫一照驚：只剩一條小細縫

陳子玄甩婚變坦言想追愛！　曝「1原因」不再生子：覺得很恐怖

2021春夏必敗的香水新品！蘭蔻茉莉花茶、Jo Malone圓弧瓶身讓人心動

第18屆SBL超級籃球聯賽-桃園場例賽　即日起至4／4開打

新人王林安可棒打伍鐸！本季首轟出爐　統一5局5比2味全

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

情緒勞動有價！台大女出租每小時收1200元

外送員抵達「才知是送肉粽現場」　一看名字崩潰

「全台最美鮭魚」吃爆壽司郎　正妹林鮭魚甜美現身

吳夢夢SWAG收入公開！低到網友傻眼

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

身體失控狂扭！師父讓美女信眾當場被上身

新竹學校今晚「送肉粽」路線曝光

二寶媽沉迷找牛郎　1月要3次

大學生吃完免費壽司　捐萬元助弱勢團體

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

日媒爆：壽司郎擬推「鮪魚、鰻魚」企劃

臉書網頁版凌晨當機

「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

更多熱門

相關新聞

即／西濱火燒車2死單線通行　晚間6點半全線開放

即／西濱火燒車2死單線通行　晚間6點半全線開放

西濱快速道路北上152K、清水路段20日下午2時許發生火燒車意外，一輛混凝土預拌車疑追撞前方自小客車，小客車當場起火燃燒，造成2死1重傷，肇事原因及過程，警方正釐清調查中。車禍造成車流回堵，稍早拖吊車已將事故車吊離，目前由警方管制交通，現場開放單線通行，晚間6時30分全線通行。

侯友宜勸「鮭魚世代」為自己行為負責

侯友宜勸「鮭魚世代」為自己行為負責

為免費壽司改名　侯友宜嘆：無言！

為免費壽司改名　侯友宜嘆：無言！

獨／夫上個月苗栗車禍慘死！17歲妹西濱火燒車亡

獨／夫上個月苗栗車禍慘死！17歲妹西濱火燒車亡

西濱車禍釀2死　倖存男悲喊：嚴重就別救我

西濱車禍釀2死　倖存男悲喊：嚴重就別救我

關鍵字：

鮭魚 姓名影音

讀者迴響

熱門新聞

實戰30cm黑人！大槻響自曝「被頂到肺」

情緒勞動有價！台大女出租每小時收1200元

外送員抵達「才知是送肉粽現場」　一看名字崩潰

「全台最美鮭魚」吃爆壽司郎　正妹林鮭魚甜美現身

泰森150kg女兒減肥成功　男友像哈登

吳夢夢SWAG收入公開！低到網友傻眼

14歲少女沒改名「全家都叫鮭魚」

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

獨／夫上個月苗栗車禍慘死！17歲妹西濱火燒車亡

高雄藤枝森林遊樂區預計5/7開園

男童坐地討抱抱被放生　終於想自己走卻被輾

半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中活活蒸死

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

西濱現場慘況曝光！1大1小當場燒成焦屍

身體失控狂扭！師父讓美女信眾當場被上身

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！
相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面