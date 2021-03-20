鮭魚之亂跟風雲林+1　名字有「武、正」免費領鮭魚片！

記者高堂堯、蔡佩旻／雲林報導

「鮭魚之亂」遍地開花？雲林縣一家「武正水產公司」在臉書上貼出尋人啟事，表示只要名字如同公司名稱有「武」、「正」任一字，20、21日兩天來店消費不限金額，就能免費獲贈一片冷凍厚切鮭魚，希望能搭上這波鮭魚熱潮，翻轉備受疫情衝擊的生意。

▲名字有「武」、「正」任一字即可領免費鮭魚，連虎尾鎮民代表林武正（左）都聞風而來。（圖／記者高堂堯翻攝）

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武正水產公司位於斗六市，消費送鮭魚的消息傳出，今天果然吸引不少民眾帶著身分證上門，同為61歲的「張武蓬」、「廖見武」分別領走兩片大鮭魚，喜上眉梢，直呼：「我這名字取一輩子了，第一次享受到福利啊！」連虎尾鎮民代表「林武正」都聞風而來拜訪，現場趣味橫生。

▲雲林水產業者推出名字有「武」、「正」任一字即可消費領免費鮭魚的活動。（圖／記者高堂堯翻攝）

武正水產的鮭魚切片體積較厚碩，櫃台小姐捧起來幾乎跟臉一般大小；業者江章建表示，一般市售的是切片白鮭魚，他們賣的則是智利紅鮭魚，比起白鮭的油脂更豐富、肉質更細緻，而且一片重達300公克，售價150元很實惠。

▲雲林水產業者推出名字有「武」、「正」任一字即可消費領免費鮭魚的活動。（圖／記者高堂堯翻攝）

林武正笑說，業者辦了這個活動，很多鄉親都以為自己就是老闆，還跟他討免費鮭魚吃，所以來店拜訪老闆本尊，「看他要不要讓我入股啦」。

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