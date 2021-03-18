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不當「鮭魚」了！北市共51人瘋改名　他早上衝一波⋯8小時後改回來

▲壽司郎。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎。（圖／記者黃士原攝）

記者袁茵／台北報導

知名壽司店壽司郎日前推出活動，17日和18日只要姓名中有「鮭魚」同音同字就能全享「全桌免費」，掀起全台「鮭魚之亂」，還有不少人在16日開始就衝去戶政事務所改名，台北市截至18日晚間5點，12區總共51人改名為「鮭魚」，其中還有一名大同區民眾在18日早上9時去改名，下午5點就又到戶政事務所說要改回原名，因此北市只剩50人名為「鮭魚」。

全台掀起「鮭魚之亂」，起因為壽司郎日前公告，17日、18日推出只有兩天的「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，姓名中有「鮭魚」同音同字就能全享「全桌免費」，同音的也有享有5折優惠，如果一個字同音也有9折，例如「俞小明、陳小圭」可享9折，「王瑰瑜、陳渝圭」可以享5折，不過優惠折抵一桌限用一次，一桌上限6人，結帳時於收銀櫃台出示可證明本名之證件即可。

根據台北市政府統計數據顯示，北市16日至18日下午5時，共計51名民眾改名為「鮭魚」等相關名字，其中以大安區8人最多，依序為文山區7人、士林區6人、南港區6人、信義區5人、中山區5人、萬華區4人、松山區4人、大同區2人、中正區2人、內湖區1人、北投區1人。

不過，大同區戶政事務所主任林蕙雅表示，有1名民眾在18日早上9點左右跑來改名字叫「鮭魚」，結果到了下午5時左右又跑回來改回原名，中間僅差8小時左右，戶政事務所同仁在他一開始要改名時，都有告知改名紀錄會登記在戶口名簿上，並跟隨當事人一輩子，進行柔性勸導，不過對方仍然堅持要改名叫「鮭魚」，最終改名成功，並且也在下午改回原名，因此北市現在只剩下50名「鮭魚先生」、「鮭魚小姐」。

根據《姓名條例》第9條規定，若有下列情事之一者，得申請改名：一、同時在一公民營事業機構、機關（構）、團體或學校服務或肄業，姓名完全相同。二、與三親等以內直系尊親屬名字完全相同。三、同時在一直轄市、縣（市）設立戶籍六個月以上，姓名完全相同。四、與經通緝有案之人犯姓名完全相同。五、被認領、撤銷認領、被收養、撤銷收養或終止收養。六、字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因。

依前項第六款申請改名，以3次為限。但未成年人第2次改名，應於成年後始得為之。這次掀起的壽司改名風波，應可援用第六款申請改名，但依規定只以3次為限。此外，「改名、改回」即算2次，如改成「洪鮭魚」後再改回正常姓名，即用掉2次機會，未來只能再改1次，因此必須慎思。

台北市12區改名「鮭魚」人數統計：

松山：4人
信義：5人
大安：8人
中山：5人
中正：2人
萬華：4人
大同：2人，但其中1人已於18日改回原名。
文山：7人
南港：6人
內湖：1人
士林：6人
北投：1人。

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