「張鮭魚之夢」奔雲林爽領3000元大鮭魚！　躲鏡頭：丟臉死了

記者張靖榕／綜合報導

台灣「鮭魚之亂」沸沸揚揚，免費換鮭魚壽司的期限結束後，還沒將名字換回的「鮭魚們」，還有其他好康可拿。雲林口湖一家生態園區搶搭熱潮，凡名字內有鮭魚即送整尾價值3000元的鮭魚，限量100尾，其中9條「鮭魚」已經到該園區領走了整尾鮭魚，包括名字差點改不回的「張鮭魚之夢」，當天被記者拍到，他低調閃躲，直說「很丟臉」。

▲張鮭魚之夢領到5公斤大鮭魚。（圖／翻攝自臉書「台灣鯛生態創意園區」）

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雲林口湖台灣鯛生態創意園區，搶搭這波「鮭魚潮」，還沒把名字改回來的先等等，園區喊出名字中只要有鮭魚的，就可以親自到現場領取一整尾價值3000元的大鮭魚，限量只有一百隻，代表改名鮭魚的300多人中，只有將近3分之1的人可以拿到。

園區周六（20日）即在臉書粉專PO出影片，記錄多位來領鮭魚的「鮭魚」，其中身穿紅衣的即是被同學爆料黑歷史、一度誤以為名字改不回的「張鮭魚之夢」。

▲張鮭魚之夢到雲林領鮭魚，躲避記者和鏡頭直呼「丟臉死了」。（圖／取自東森新聞）

鮭魚們各自拿著5公斤的大鮭魚拍照，有人認為這是很有趣的體驗，因為本身不會買一整條鮭魚，領到後會和朋友分著吃，也有人認為當初為了吃免費壽司改名是想讓年輕不留白，現在還有後續好康，就跟著來搶一波。

穿著紅色上衣低調出現的張鮭魚之夢也被人發現來拿免費鮭魚，在現場吃著食物還不忘對記者們左閃右躲，嘴裡直說「丟臉死了」、「很丟臉」。

其實搶搭鮭魚風潮的不只台灣鯛生態創意園區，高雄也有披薩業者喊出「免費披薩」，不過限時加碼活動旨在20日和21日兩天假日，而業者也表示為了避免浪費，若剩下太多食材將會罰1000元。