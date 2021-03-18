最後晚餐衝一波！新北5hrs爆增至74人改名鮭魚　擠爆壽司郎





▲下班時間未到，壽司郎門外已擠滿年輕人。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

知名餐廳壽司郎推出活動，只要姓名中有「鮭魚」同音同字，17日、18日可享「全桌（限6人）免費」，截至18日下午5點，新增至74名鮭魚，其中男性55位，女性19位，較昨日增加48位，也自今日中午12點後增加17人，這批民眾在戶政事務所休息前往改名，還來得及趕上最後一波免費壽司。

新北市改名民眾集中於板橋、淡水兩區，且20-25歲男性居多，各區人數如下：板橋區17人，淡水區13人，中和區10人，三重區9人，新莊區6人、新店區5人，永和、土城、蘆洲區各3人，三峽區2人，樹林、五股、林口區各1人。

壽司郎日前公告，17日、18日推出只有兩天的「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，姓名中有「鮭魚」同音同字就能全享「全桌免費」，同音的也有享有5折優惠，如果一個字同音也有9折，例如「俞小明、陳小圭」可享9折，「王瑰瑜、陳渝圭」可以享5折，不過優惠折抵一桌限用一次，一桌上限6人，結帳時於收銀櫃台出示可證明本名之證件即可。

有趣的是，新北有一名22歲陳姓男子挑戰戶政系統中文欄位極限，全名50字，保留本名，還趁機告白女友，「陳oo有震天龍砲變身ooooo（遊戲招式名）於二零二一三月十四日與00（女友名）穩定交往中愛妳愛一生一世此生想帶妳一起吃鮭魚」。

據了解，88年次陳男在朋友鼓吹下改名，朋友更稱「加碼送6000元」，他考慮2天後由3個朋友陪同一起改名，原本要改66個字，有六六大順之意，但因系統中文欄只能容納50個中文字，最後縮成50字的「陳oo有震天龍砲變身ooooo（遊戲招式名）於二零二一三月十四日與00（女友名）穩定交往中愛妳愛一生一世此生想帶妳一起吃鮭魚」，再創全台最長名字紀錄。

▲壽司郎鮭魚之亂。（圖／記者白珈陽、游瓊華攝）

▲壽司郎。（圖／讀者張嘴大口吃鮭魚提供）

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