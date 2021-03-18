盡量塞！改名沒字數限制　快把食材全放進名字裡

▲民眾為了免費吃鮭魚改名，如今演變成創意取名大賽。（圖／記者黃士原攝）

記者陳家祥／台北報導

知名連鎖迴轉壽司店是日前推出名字內含「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」者享免費優惠，吸引大量民眾改名「鮭魚」，甚至還有民眾一口氣把鮪魚、白蝦、甜蝦等全都入名，導致名字一長串動輒2、30字。根據《姓名條例》規定，除了改名3次上限外，「字數並無限制」，因此民眾想取什麼名字、要多長，只要不涉傷風敗俗、不雅文字，都可以自由發揮。

這次的「鮭魚」之亂，民眾花招百出，目前字數最長者位於新北市的「陳愛台灣鮑鮪鮭魚松葉蟹海膽干貝龍蝦和牛肉美福華君品晶華希爾頓凱薩老爺」，共36字，打破最長名字紀錄。其他還有「Ｘ金頂級帕馬森起司洪燒鮭魚智波佐助想吃炙燒鮑魚智波鼬」、「Ｘ魽鮭魚不沾醬油只沾哇沙米吃才是王道」等，可說是創意滿分。

現行《姓名條例》及其施行細則中，並沒有限制姓名的字數，因此民眾想取什麼名字、要多長，只要不涉及不雅文字，都可以自由發揮。而若長到證件塞不下，戶政事務所人員會協助以手寫方式處理。戶所人員指出，目前電腦打字全型可25字以內，超出就需要手寫。

▲內政部提醒，改名3次為限，超過次數恐當終身鮭魚。（圖／ETtoday製表）

根據《姓名條例》第9條規定，若有下列情事之一者，得申請改名：一、同時在一公民營事業機構、機關（構）、團體或學校服務或肄業，姓名完全相同。二、與三親等以內直系尊親屬名字完全相同。三、同時在一直轄市、縣（市）設立戶籍六個月以上，姓名完全相同。四、與經通緝有案之人犯姓名完全相同。五、被認領、撤銷認領、被收養、撤銷收養或終止收養。六、字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因。

依前項第六款申請改名，以3次為限。但未成年人第2次改名，應於成年後始得為之。這次掀起的壽司改名風波，應可援用第六款申請改名，但依規定只以3次為限。

若不慎忘記已改名超過3次，還想「改邪鮭正」的話，名嘴李正皓建議，依《姓名條例》第10條第1項第2款，因宗教因素出世或還俗者，得申請改名，所以名字改不回來的鮭魚們，「出家吧！」

▲鮭魚之亂，警察也跟風。（圖／翻攝自Facebook／台灣警察法學研究學會）