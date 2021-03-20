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九旬老爹搭公車到終點站堅不下車　原來是…忘記回家路

▲桃園市林姓九旬阿公19日晚間搭乘新竹客運到楊梅終站時卻不下車，司機趕緊請女警幫忙了解原委。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓九旬阿公19日晚間搭乘新竹客運到楊梅終站時卻不下車，司機趕緊請女警幫忙了解原委。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅警分局19日晚間接獲新竹客運司機報案指稱，1名年約90歲阿公從中壢搭車回楊梅，結果到達楊梅終點站時卻遲未下車，2名女警到達後詢問原委，但阿公卻回答「忘記回家路，也忘記住在哪裡？」女警將阿公帶回派出所查出姓林與住址後，趕緊通知其家人，家人透露阿公已高齡近90歲，有失智等問題，感謝員警及時通知送回，讓家人放下心中大石。

▲桃園市林姓九旬阿公19日晚間搭乘新竹客運卻忘記回家路，女警幫忙帶回派出所安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓九旬阿公19日晚間搭乘新竹客運卻忘記回家路，女警幫忙帶回派出所安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局指出，這名年約90歲阿公，19日晚間前獨自搭乘新竹客運從中壢往楊梅，當公車到達終點楊梅站時，公車司機發現阿公仍在車上，詢問後卻堅不下車，因擔心安全疑慮遂向警方報案處理。

楊梅警分局楊梅派出所警員許喬琦、林敬幃趕抵竹客楊梅站，詢問阿公姓名住址等資料，阿公均回答「忘記回家路，也忘記住在哪裡？」女警們使用警用小電腦查詢身分，但公車總站已逾打烊時間，因此將阿公帶回楊梅派出所安置，女警們細心查出阿公已高齡90歲，姓林與住址後，趕緊連絡家人到派出所領回。

▲桃園市林姓九旬阿公19日晚間搭乘新竹客運卻忘記回家路，女警帶回派出所通知家人領回。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓九旬阿公19日晚間搭乘新竹客運卻忘記回家路，女警帶回派出所通知家人領回。（圖／記者沈繼昌翻攝）

家人趕到派出所見到阿公平安無事，放下心中的大石，家人聲稱，阿公年紀大了，雖然身體健朗，但有失智問題，感謝員警及時找回，家人再三表達感謝之意；楊梅警分局分局長黃富村表示，家中如有失智症，為預防走失風險，可透過警局協助，申請「預防走失愛心手鍊」與「預防走失指紋捺印建檔」未來若不慎走失，可透過全台警政單位通報協尋。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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