桃園萬壽路騎車互撞3人慘摔　女急救3天仍不治、男大生5萬交保

▲桃園市張姓男大生14日騎車行經龜山萬壽路二段，失控撞上從巷口騎車的吳姓母女檔，雙方倒地被送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男大生14日傍晚騎車從龜山區往台北方向行駛，行經萬壽路二段巷口前，與從巷口出來的機車對撞，其中吳姓母女檔中，媽媽頭部重創，經送醫搶救4日後，於17日宣告不治，檢警18日相驗吳女初判為腦幹出血導致傷重不治，真正死因仍須進一步解剖確認，而肇事的張姓男大生被依過失傷害致死罪嫌移送，檢方複訊後以5萬元交保。

▲警消在現場搶救傷患。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局指出，20歲的張姓男大生於14日晚上6時許，騎乘機車由龜山區萬壽路北上往台北方向行駛，行經萬壽路二段810巷口處時疑似未減速，撞上從巷口出來由41歲吳姓女騎士搭載15歲女兒機車，2車3人碰撞後倒地後，3人都受到不同程度傷勢，其中吳女頭部重傷、腦幹出血，經消防救護員送醫急救，延醫至17日下午宣告不治，其女兒則僅剩擦傷並無大礙；張姓男大生則為手部骨折與身體多處擦挫傷。

▲桃園市龜山區萬壽路二段本月14日發生機車對撞車禍，造成1死2傷意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局員警為雙方進行酒測，酒測值均為零，警方將張男送醫治療後，依過失傷害致死罪嫌函送桃檢偵辦，檢方複訊後以5萬元交保。

龜山警分局呼籲，汽機車行經無號誌路口，應速減慢行並注意來車，支道車輛應禮讓主幹道車先行，駕駛人均應減速慢行，以避免類意外事件發生。

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