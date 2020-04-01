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台南市4月9起搭公車強制戴口罩　市府：如有明定罰則違者將開罰！

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▲交通局宣布從4月9日開始實施搭公車強制戴口罩，若中央疫情指揮中心有明確罰則，市府也將配合開罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲交通局宣布從4月9日開始實施搭公車強制戴口罩，若中央疫情指揮中心有明確罰則，市府也將配合開罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

4月9日實施口罩3.0措施後，民眾有較充足口罩存量，台南市交通局宣布1日起加強宣導乘客戴口罩搭乘大台南公車，從4月9日開始實施，有為期１週的勸導緩衝期，4月16日起，民眾上車如未戴口罩，公車司機視情況得以拒載，若中央疫情指揮中心有明確罰則，市府也將配合開罰。


市長黃偉哲在「防疫期間集會新規定」中指示，台南市向來重視大眾運輸的防疫超前部署，交通局除在2月份就已律定業者加強消毒頻率，考量目前國內疫情狀況，必須再提相關高防疫措施，已要求客運業者即日起在公車內置放消毒用酒精供乘客使用，預計台南市392輛大台南公車可於4月6日前全面設置完成。

▲交通局宣布從4月9日開始實施搭公車強制戴口罩，若中央疫情指揮中心有明確罰則，市府也將配合開罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局局長王銘德表示，目前觀察絕大多數公車乘客都已養成主動配口罩習慣，即日起會在轉運站、候車亭、站牌張貼宣導公告，並請司機宣導並柔性勸導，4月9日開始實施，於4月16日將要求司機婉拒未戴口罩乘客上車，防疫期間請民眾務必理解配合。此外，針對公車車內、各轉運站也都將持續配合加強清潔消毒，也要求各轉運站開窗通風、妥善安排排隊及座椅間隔，以全面審慎的態度面對疫情。

大台南公車客運業者對此一政策均表贊成與支持，也會宣導司機配合辦理。公車業者指出，駕駛員每天面對民眾，在疫情籠罩之下面對不特定民眾於密閉空間內駕車，確實有壓力，但仍願意盡力做好運輸服務，呼籲民眾配合此一政策，保護自己也保護別人。

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