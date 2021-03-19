鮭魚之亂落幕秒改回原名！桃園12人衝戶所　都填「姓名不雅」

▲「壽司郎」鮭魚促銷活動改名風波落幕，桃園市政府民政局19日指出，今日已有12人申請改回原名。（圖／翻攝自臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

知名壽司連鎖店「壽司郎」推出促銷活動在全台掀起鮭魚熱，根據資料顯示全台共有300餘人搶食免費鮭魚壽司改名，桃園市民政局戶政科統計，總計2天共有22人改名，促銷活動18日結束後，19日有12人申請改回原名，改名理由多是「姓名不雅」。

桃園市政府民政局戶政科表示，本月17、18日2天因有知名壽司連鎖「壽司郎」推出促銷活動，桃園市雖然沒有直營店，但仍有市民敢搶改名風潮，總計共有22位桃園市民成功申請改名，從最多的原名加上「和把餔去找摸摸卡買宇智波鮭魚」共17字最多，還有原姓名加上「想跟橋本環奈吃鮭魚爹斯」共14字者都有，另還有「鮭魚吃到飽」、「進擊的鮭魚」、「愛吃大鮭魚」等各種趣味鮭魚名字，戶政人員都會向申請者解釋相關法令與3次為限等權益。

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這波鮭魚之亂風潮落幕後，19日上午就有改名者陸續返回各區戶政事務所申請改回原來姓名，總計一整天下來有12人，光是中壢區就有4人最多，申請改名者理由都是「姓名不雅」，但改名者私下都透露，享用鮭魚大餐後，當然要趁父母沒注意時改回原來名字，否則到選舉投票時或要用到身分證件時再解釋恐怕難逃一頓痛罵。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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