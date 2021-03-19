　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鮭魚之亂落幕秒改回原名！桃園12人衝戶所　都填「姓名不雅」

▲「壽司郎」鮭魚促銷活動改名風波落幕，桃園市政府民政局19日指出，今日已有12人申請改回原名。（圖／翻攝自臉書）

▲「壽司郎」鮭魚促銷活動改名風波落幕，桃園市政府民政局19日指出，今日已有12人申請改回原名。（圖／翻攝自臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

知名壽司連鎖店「壽司郎」推出促銷活動在全台掀起鮭魚熱，根據資料顯示全台共有300餘人搶食免費鮭魚壽司改名，桃園市民政局戶政科統計，總計2天共有22人改名，促銷活動18日結束後，19日有12人申請改回原名，改名理由多是「姓名不雅」。

桃園市政府民政局戶政科表示，本月17、18日2天因有知名壽司連鎖「壽司郎」推出促銷活動，桃園市雖然沒有直營店，但仍有市民敢搶改名風潮，總計共有22位桃園市民成功申請改名，從最多的原名加上「和把餔去找摸摸卡買宇智波鮭魚」共17字最多，還有原姓名加上「想跟橋本環奈吃鮭魚爹斯」共14字者都有，另還有「鮭魚吃到飽」、「進擊的鮭魚」、「愛吃大鮭魚」等各種趣味鮭魚名字，戶政人員都會向申請者解釋相關法令與3次為限等權益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這波鮭魚之亂風潮落幕後，19日上午就有改名者陸續返回各區戶政事務所申請改回原來姓名，總計一整天下來有12人，光是中壢區就有4人最多，申請改名者理由都是「姓名不雅」，但改名者私下都透露，享用鮭魚大餐後，當然要趁父母沒注意時改回原來名字，否則到選舉投票時或要用到身分證件時再解釋恐怕難逃一頓痛罵。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►首批AZ疫苗配送桃園　衛生局：共收到3800劑分送5家醫院

►桃園龍潭「學霸里長」涉詐餐費10萬！連任2屆　夫妻20萬交保

►桃園萬壽路騎車互撞3人慘摔　女急救3天仍不治、男大生5萬交保

ET快訊
快訊／陳時中宣布：首批AZ疫苗下週一開打！57家醫院成首批接
LIVE／首批AZ疫苗開打時間　指揮中心最新說明
「甜」怎寫？兒考卷被圈錯...同學卻沒錯　網曝正確寫法驚呆
用1千賣掉手機門號　他害台北富男「被騙1億7896萬」下場慘
快訊／疫苗開打時間決定了！陳時中1900親自說明
周末變天！　下周急凍探13°C時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／陳時中宣布：首批AZ疫苗下週一開打！57家醫院成首批接種點

快訊／霧鎖金門飛機停起降！尚義機場11航班取消　近千人受影響

鮭魚之亂落幕秒改回原名！桃園12人衝戶所　都填「姓名不雅」

「新台灣之子」繁星上交大機械　中興高中近5成考生成功摘星

LIVE／首批AZ疫苗開打時間決定了！指揮中心最新說明

快訊／新冠疫苗開打時間決定了！陳時中1900親自說明

高雄「爭鮮鮭魚」為自家店打廣告！老爸「電話被打爆」抓狂了

名字有「亮搞玩」就送1萬元！三重YouTuber豪氣發錢：只有5天

1.5公頃「雲門劇場草地派對」免費玩！戶外表演、市集週末登場

首批AZ疫苗配送桃園　衛生局：共收到3800劑分送5家醫院

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

陳小紜吼容祖兒：為什麼逼我唱！　她當隊長淚歉「傷到妳對不起...」

女網友評論店家鴨肉飯「太油」　店家回：改吃素吧...她氣炸PO網

睡醒發現車遭破壞、板金留齒痕 調監視器見「8狗圍攻」車主傻眼

快訊／陳時中宣布：首批AZ疫苗下週一開打！57家醫院成首批接種點

快訊／霧鎖金門飛機停起降！尚義機場11航班取消　近千人受影響

鮭魚之亂落幕秒改回原名！桃園12人衝戶所　都填「姓名不雅」

「新台灣之子」繁星上交大機械　中興高中近5成考生成功摘星

LIVE／首批AZ疫苗開打時間決定了！指揮中心最新說明

快訊／新冠疫苗開打時間決定了！陳時中1900親自說明

高雄「爭鮮鮭魚」為自家店打廣告！老爸「電話被打爆」抓狂了

名字有「亮搞玩」就送1萬元！三重YouTuber豪氣發錢：只有5天

1.5公頃「雲門劇場草地派對」免費玩！戶外表演、市集週末登場

首批AZ疫苗配送桃園　衛生局：共收到3800劑分送5家醫院

花蓮夜晚新玩法！賞螢季4月開跑　夏天搭船海上看流星雨、月光海

李安首度在台灣開球　23號球衣別有意義、還整理投手板

議員批桃園換發門牌總要兩次工？　民政局：是民眾想保留

罕見校園送煞路線曝！20日晚逢竹科和工業區下班潮　生人迴避

今年比賽球不彈　張冠廷春訓勤練基本功

「超帥女攝影」是超大咖天后！　替戴愛玲台北街拍竟0人認出

桃園大溪中正公園24棵樹木罹癌！　風管處展開分區防治

鄭文燦也要請吃鮭魚！許諾原民運動會選手　成功3連霸就免費吃

南亞大海嘯失蹤！員警躺精神病院17年奇蹟生還　家人重逢淚崩

海悅2020獲利創新高！EPS達15.1元　擬配股利8元

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

生活熱門新聞

「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

辣媽秀身分證「這3字」　網看傻：妳是第一名

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

春分冷氣團恐報到！13°C急凍36小時

鮭魚之亂浮現「台灣人醜陋嘴臉」　壽司店員工怒

已改名3次！「鮭魚之夢」笑喊：不後悔

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

公務員忙改鮭魚「1人就耗1小時」　她嗆浪費人力

改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」！爽拿新手機

更多熱門

相關新聞

年輕人吃壽司瘋改名　李來希喊話：偉大的大人為「鮭魚世代」負責

年輕人吃壽司瘋改名　李來希喊話：偉大的大人為「鮭魚世代」負責

壽司店免費活動掀起「鮭魚之亂」，不少人為此改名還被封為「鮭魚世代」，但有一名男大生因為超過改名上限，無法改回本名而相當懊悔。對此，全國公務人員協會前理事長李來希向政府喊話「救救孩子吧」，也要偉大的大人為「鮭魚世代」負責。

達美樂曾爆「刺青之亂」　免費吃100年披薩

達美樂曾爆「刺青之亂」　免費吃100年披薩

改名「鮭魚」真的衰出車禍！猛300萬休旅車賠慘了

改名「鮭魚」真的衰出車禍！猛300萬休旅車賠慘了

改名紀錄永遠都在！男大生吃完鮭魚後悔：有點蠢…

改名紀錄永遠都在！男大生吃完鮭魚後悔：有點蠢…

韓媒報台灣「鮭魚之亂」！網酸：中國狼性

韓媒報台灣「鮭魚之亂」！網酸：中國狼性

關鍵字：

鮭魚之亂桃園市12人改回原名

讀者迴響

熱門新聞

「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

羅志祥當YouTuber點閱雪崩式下滑

辣媽秀身分證「這3字」　網看傻：妳是第一名

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

不倫也要保護福原愛！

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

張鮭魚之夢改不回來！　李來希不忍：請先救救孩子

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

吃鮭魚「剩醋飯」被罵爆…李宓回應了！

更多

最夯影音

更多
HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！
蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面