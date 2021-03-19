首批AZ疫苗配送桃園　衛生局：共收到3800劑分送5家醫院

▲首批AZ疫苗19日上午已分送至桃園市5家醫院，圖為林口長庚醫院今早收到的疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

首批AZ疫苗19日配送至桃園市共5間責任醫院，據衛生局指出，「COVID-19」疫苗優先接種對象為直接照顧（含採檢）、確診或疑似個案之第一線工作人員與飛擲茭照顧等工作人員為主，全市統計約有4000餘人，疫苗開打時間則以指揮中心公告為主。

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▲首批AZ疫苗19日已分送至桃園市5家醫院，圖為林口長庚醫院今早收到的疫苗已上院方貨架。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市衛生局表示，5加收到AZ疫苗包括有林口長庚醫院、桃園敏盛醫院、聯新醫院、國軍桃園總醫院與部立桃園醫院，各院今天分別收到疫苗，施打程序則等待中央疫情指揮中心指示。

衛生局說，「COVID-19」疫苗優先接種對象為直接照顧（含採檢）確診或疑似個案之第一線工作人員及非直接照顧（含採檢），本市約為4000餘人；此外，數量方面則為林口長庚醫院1500劑、敏盛綜合醫院500劑、衛生福利部桃園醫院400劑、聯新國際醫院800劑、國軍桃園總醫院600劑，本市專責醫院均已完成行前接種規劃。

▲首批AZ疫苗19日上午已分送至桃園市5家醫院，部桃醫院院長徐永年說明院方醫護人員施打疫苗規劃。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

醫福會執行長王必勝說，目前衛福部桃園醫院300多人登記施打，院方也會負責其他人數不足，今天上午收到約400人份施打劑量；桃園醫院院長徐永年強調，之前部桃院內已有近200位醫護人員接受高端疫苗試驗，這次則有300多人登記欲施打AZ疫苗，院內近一半以上的醫護人員接受疫苗施打，目前仍以第一線的醫師、護理師為主，另特別設置注射疫苗場所，讓院內同仁施打過程能更安心。

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