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4小一生搭公車遲到不敢進校！他爆太詭異報警…老師30分後才出現

▲▼4名小一生上課時間到了還沒到學校坐在路邊。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲4名小一生上課時間到了還沒到學校坐在路邊。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者許展溢／台北報導

台北市某國小一年級4個小朋友今（15日）早上8點半還在校外閒晃，一對夫妻看到覺得奇怪上前詢問，理由竟是「搭錯公車遲到不敢進學校」，還要自己回家找家長請假一天，讓他們覺得不可思議，趕快報警並通知校方，等了半小時老師才到場將他們帶回。

蘇先生向《ETtoday新聞雲》還原當時情況，已經是8點半，和太太遛狗，在某個公車站牌看到4個落單的一年級小朋友，太太上前詢問周邊的大人是否認識他們？都沒人知道，便詢問小孩上學時間怎麼沒到校？小朋友回說「搭公車遲到不敢進學校」，還說「要直接走路回家，跟家長說今天請假」。

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蘇先生說，問了從哪搭公車？但他們回答都模稜兩可，更沒有遇到陌生人那樣的害羞或害怕，因此趕快聯絡學校老師，只是距離該校約5分鐘，老師半小時後才到。等待過程，小朋友一度跑去一旁跟要騎單車的陌生男子說，「他們夫妻是陌生人」，向對方解釋他們夫妻不是要誘拐小孩，實在是因為放任4個一年級小朋友在外面遊蕩，真的太危險。

蘇先生特別表示，小孩有說他們是「15個小朋友一起住，但不是同一個爸媽」，愈聽愈覺得奇怪，還說有的讀哪間國小，有的則是另一間，會有車開去哪裡放他們下來，再到這間國小，今天公車司機不讓他們下來，只好走路。

蘇先生也將此事PO在台北市民生社區日常大小事臉書社團，提到感覺這4個小朋友不像是第一次這樣。有網友留言說，上星期也是8點後，有看到他們4位從123巷尾的全家走到對面的社區，當時覺得怎麼那麼晚還在外面，但看到他們步行的方向是往某國小方向，想說應該是要趕去上課，只是在那個時間點同時看到4個孩子肩併肩走在路上很奇怪，印象深刻，社會局要關心一下比較保險。

▲▼4名小一生上課時間到了還沒到學校坐在路邊。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲有網友留言上週也是看到這4名小一生，上課時間還在外面。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

蘇先生指出，自己也是小孩家長，正常情況不可能會有這種事發生，並強調自己不是搶救他們，只是聯絡相關人員，在現場等待而已，會發文主要是希望提醒附近的家長，盡可能多注意小朋友們上下學狀況。有網友說，「一次四個也太誇張，同一班的學生嗎？」、「誇張，沒有上學，不是應該馬上和家長確認嗎？」、「這個也太扯了」、「原來小朋友還會因為遲到不敢去學校」、「孩子沒有準時到校，還請老師馬上聯絡其父母。畢竟現在意外頻發。」不少網友留言感謝蘇先生熱心，可能因此救了4個小孩。

學校向《ETtoday新聞雲》指出，個別遲到狀況偶爾有，今天是第一次接到這種民眾的電話，老師有跟家長聯絡，遲到情形會多關心，4個小朋友是來自3個班級，這4名孩子是否常遲到不清楚，家庭情況不方便透露，確定的是這些孩子都沒有任何需要輔導或志工介入的通報紀錄。至於老師30分後才到場，學校說明，老師有出去找了2次都找不到，對於上學路程安全部分，會再多宣導請家長注意小孩。對於此事，台北市教育局回應，還要再詢問。

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4小一生搭公車遲到不敢進校！　他見太詭異報警

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