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緬懷牛隻對台灣貢獻　游錫堃：年輕子弟要有動物正義觀念

▲▼立法院長游錫堃出席「2021牛墟節活動」。（圖／游錫堃辦公室提供）

▲立法院長游錫堃出席「2021牛墟節活動」。（圖／游錫堃辦公室提供，下同）

記者林銘翰／嘉義報導

立法院長游錫堃20日表示，牛的文化從早期先民的時候就開始，台灣以農立國，現在的年輕子弟除了緬懷先民農耕的辛勞、牛對台灣及人民的貢獻，大家也應該要感恩，並且要有「動物正義」的觀念。

游錫堃20日上午出席於嘉義縣新港鄉共和村頂菜園社區舉行之「2021牛墟節活動」，與會者包括嘉義縣長翁章梁、嘉義縣頂菜園發展協會理事長陳明惠、季亞博、民進黨立委蔡易餘、陳明文等人。

游錫堃致詞時表示，今天非常高興能出席「2021牛墟節活動」，他要特別感謝蔡易餘的邀請，並對陳明惠盡心收集相關農村文化、工具的成果表示敬佩。

游錫堃接續說，現場牽來許多牛隻，牛的平均壽命在20到30年間，他打趣地說，現在台灣有一頭牛已經活了70幾年，所以蔡易餘也把他找來，就是他這頭台灣水牛。

▲▼立法院長游錫堃出席「2021牛墟節活動」。（圖／游錫堃辦公室提供）

游錫堃指出，牛的文化從早期先民的時候就開始，台灣以農立國，自己更是從14歲開始農作與牛生活，媽媽曾教導牛是家裡的一份子，需要盡心照顧，冬至及過年更會特別準備麥渣、湯圓及壓歲錢與牛分享，可以看出牛對農家是非常重要。

游錫堃也提到，前段時間擎天崗牛隻暴斃事件，就是對牛的不夠瞭解，為了保護遊客安全而圈養在山上，在海拔700多公尺的冬天食物不足且氣溫低，牛隻就容易受餓受凍造成死亡。

游錫堃認為，這也是因為時代改變，大家對牛較缺乏認識導致而成，因此透過舉辦這樣的活動，讓現在的年輕子弟緬懷先民農耕的辛勞、牛對台灣及人民的貢獻，大家也應該要感恩，並且要有「動物正義」的觀念。

▲▼立法院長游錫堃出席「2021牛墟節活動」。（圖／游錫堃辦公室提供）

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關鍵字：

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