▲過去50年日抽4包菸，蔡啟芳「成功換肺」籲戒菸：吸菸比吸毒更毒。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

民進黨立委蔡易餘父親、前立委蔡啟芳因為肺阻塞末期，2020年7月在台大醫院換肺成功，台大醫院今（12）日舉辦「成功執行Type IV DCD 肺移植手術記者會」，蔡易餘與蔡啟芳均出席參與。蔡啟芳再三向台大醫院徐紹勛主任致謝，表示換肺隔天就是自己生日。他更藉自身經驗呼籲民眾戒菸，「吸菸比吸毒更毒」，自己過去50年每天吸4包菸，「好處在哪裡我都不知道。」

被稱為「民進黨三寶」之一的蔡啟芳是老菸槍，2020年因肺阻塞末期住院，染病後肺功能趨近於零。台大醫院今（12）日舉辦使用「心臟死後器官捐贈」成功執行Type IV記者會，立委蔡易餘與蔡啟芳以受贈者和家屬身份出席參與。蔡易餘表，自己是在去年7月11日晚間10時接到徐醫師電話，表示現在有一個肺可以移植，希望當下做出決定。

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「父親在3年前就在器捐中心登記肺部移植，但過去不相信肺部可以移植，也沒有相信這一天會到來。」蔡易餘說，但在接到可移植電話前，父親已經在台大醫院加護病房躺了1個多月，肺部功能只剩32%，每次訪視都知道，他的肺功能不是很好，身體也逐漸消瘦。

▲蔡啟芳感謝台大醫院團隊。

109年台大醫院一位腦死病人，於捐贈器官過程中，因急性心肌梗塞（AMI）猝死，院內立即啟動死後器官捐贈（DCD）流程，在不使用葉克膜輔助下，完成後續器官捐贈作業，取出肝臟肺臟讓2人重獲新生。

蔡啟芳執行換肺手術的台大醫院臨床教授兼胸腔外科主任徐紹勛表示，自106年起衛福部通過無心跳器官捐贈案例後，每年約有10多人捐出器官，佔總器捐人數10%，去年更多達20例，成功造福更多等待器官的病人。

「當時心裡已經有感受，他的狀況不太好了。」蔡易餘說，因此一接到徐醫師電話後，就立刻決定接住這個「天上掉下來的機會」，再來致電給母親，請她協助辦理手續。父親手術時間約17小時，預後良好，過去走路只能一頓一頓，也需要氧氣輔助，但現在肺功能恢復到95%，來台大醫院居然可以「用衝的」。

▲台大醫院臨床教授兼胸腔外科主任徐紹勛。

徐紹勛提到，該名捐贈者是經過2次腦死判斷，原本要做腦死器官均贈，但當醫療團隊夾起主動脈時，病人驟然失去心跳血壓，使用強心劑與升壓劑急救11分鐘後也無效，而當心臟循環停止後，心臟功能也開始衰敗，所幸台大醫院倫理試驗委員為有通過在捐贈手術完成前，發生不預期死亡的腦死病人（Type IV DCD），立即灌冰水到胸腔腹腔，同時進行器官按摩，在心臟停止15分鐘內，取出肺臟肝臟，肺臟留在台大醫院，肝臟則送到台北榮。

蔡易餘說，在此要特別感謝台大醫院團隊，更感謝徐醫師，在這段時間對父親無微不至的協助。父親是一名「難配合」的病人，在加護病房時，護理人員請他運動，他都拒絕。後來有次回院探視，聽到有電視聲音，才發現是徐醫師為了讓父親能安心，特別讓他看電視，對此致上深深感謝。