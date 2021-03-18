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美日會談確認台海和平重要性　游錫堃：台灣國際情勢逐漸好轉

▲▼立法院長游錫堃接見駐台使節團團長聖克里斯多福及尼維斯大使哈菁絲(Jasmine Elise Huggins)率各友邦使節一行15人。（圖／游錫堃辦公室提供）

▲立法院長游錫堃接見駐台使節團團長哈菁絲(Jasmine Elise Huggins)一行15人。（圖／游錫堃辦公室提供，下同）

記者林銘翰／台北報導

日本防衛大臣岸信夫16日與美國國防部長奧斯汀進行雙邊會談，岸信夫會後表示，雙方有共識台灣海峽的安定與和平相當重要，且同樣對造成緊張的「中國海警法」抱持疑慮。對此，立法院長游錫堃18日表示，由此可見台灣的國際情勢已逐漸好轉。

游錫堃18日上午在立法院秘書長林志嘉、立法院顧問洪慈庸、立法院秘書處處長吳慧玲、民進黨立委羅致政等人的陪同下，於立法院接見駐台使節團團長哈菁絲（H.E. Ambassador Jasmine Elise Huggins）一行。

游錫堃表示，這是上任後第一次和各大使們見面，很感謝友邦各國總統、總理及外交部長等，長久以來在國際組織為台灣發聲、支持台灣，同時也恭喜聖克里斯多福及尼維斯大使哈菁絲在去年9月榮任使節團團長，相信在她的協助和帶領下，必定能增進台灣與各國的邦誼。

▲▼立法院長游錫堃接見駐台使節團團長聖克里斯多福及尼維斯大使哈菁絲(Jasmine Elise Huggins)率各友邦使節一行15人。（圖／游錫堃辦公室提供）

游錫堃指出，雖然台灣長期被國際孤立，但有各國友邦支持，才能讓台灣在國際上保有聲量，目前全球新冠肺炎確診人數已超過1億2千萬，死亡人數超過260萬，可說是全人類的世紀大浩劫。

游錫堃說，台灣在全民努力之下受影響較輕微，令人感到安慰，但對於全球的情況，仍然感到傷心，台灣能在疫情下正常生活，也非常願意對國際社會盡更多力量。

游錫堃說明，美日雙方的外交部長、國防部長16日展開2加2會談，討論強化美日共同嚇阻中國的威脅，以及共同維持台海和平，「可見台灣的國際情勢已逐漸好轉」。

游錫堃也提到，由於中共政權迫害新疆西藏的人權、沒收香港的民主，與鄰國相處又採取戰狼式外交、掠奪式經濟，可看出中共是專制、不講人權、沒有民主的國家，全球已經看清楚中國的真面目，美日印澳逐漸形成民主同盟，對於台灣的安全及東亞穩定有非常大的幫助。

游錫堃強調，友邦對我國的情誼彌足珍貴，雖然國際情勢逐漸對台灣有利，也有更多民主國家願意支持台灣，但過去幾十年來，友邦國家在台灣處於低潮時期的不離不棄，陪伴台灣一路走到現在，以台灣人的性格絕對不會忘記各國的友情，日後必定繼續努力，更精進與各國之間的邦誼。

▲▼立法院長游錫堃接見駐台使節團團長聖克里斯多福及尼維斯大使哈菁絲(Jasmine Elise Huggins)率各友邦使節一行15人。（圖／游錫堃辦公室提供）

哈菁絲表示，她身為使節團團長，期待更進一步推動雙方合作促進彼此利益，包括過去每年舉辦的V4足球比賽，同時盛讚台灣是全球防疫的典範，並藉此機會感謝台灣政府及人民的幫助。

哈菁絲指出，台灣是個繁榮的民主國家，深知游錫堃為台灣的民主自由奮鬥多年，人民有必要時也會站出來捍衛自己的自由，立法委員也很忙碌，不僅代表民意，同時必須監督政府，還要服務人民。

哈菁絲認為，立法院可善用國會外交平台，同時也期待建立機制，定期討論彼此關注的議題，相信雙方都有善意、也有橋樑，將更能提升相互間的交流合作。

羅致政則表示，對於友邦的需要，立法院將盡力協助，也將鼓勵本院委員更多方面地與友邦國家交流。

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