美日會談確認台海和平重要性　游錫堃：台灣國際情勢逐漸好轉

▲立法院長游錫堃接見駐台使節團團長哈菁絲(Jasmine Elise Huggins)一行15人。（圖／游錫堃辦公室提供，下同）



記者林銘翰／台北報導

日本防衛大臣岸信夫16日與美國國防部長奧斯汀進行雙邊會談，岸信夫會後表示，雙方有共識台灣海峽的安定與和平相當重要，且同樣對造成緊張的「中國海警法」抱持疑慮。對此，立法院長游錫堃18日表示，由此可見台灣的國際情勢已逐漸好轉。

游錫堃18日上午在立法院秘書長林志嘉、立法院顧問洪慈庸、立法院秘書處處長吳慧玲、民進黨立委羅致政等人的陪同下，於立法院接見駐台使節團團長哈菁絲（H.E. Ambassador Jasmine Elise Huggins）一行。

游錫堃表示，這是上任後第一次和各大使們見面，很感謝友邦各國總統、總理及外交部長等，長久以來在國際組織為台灣發聲、支持台灣，同時也恭喜聖克里斯多福及尼維斯大使哈菁絲在去年9月榮任使節團團長，相信在她的協助和帶領下，必定能增進台灣與各國的邦誼。

游錫堃指出，雖然台灣長期被國際孤立，但有各國友邦支持，才能讓台灣在國際上保有聲量，目前全球新冠肺炎確診人數已超過1億2千萬，死亡人數超過260萬，可說是全人類的世紀大浩劫。

游錫堃說，台灣在全民努力之下受影響較輕微，令人感到安慰，但對於全球的情況，仍然感到傷心，台灣能在疫情下正常生活，也非常願意對國際社會盡更多力量。

游錫堃說明，美日雙方的外交部長、國防部長16日展開2加2會談，討論強化美日共同嚇阻中國的威脅，以及共同維持台海和平，「可見台灣的國際情勢已逐漸好轉」。

游錫堃也提到，由於中共政權迫害新疆西藏的人權、沒收香港的民主，與鄰國相處又採取戰狼式外交、掠奪式經濟，可看出中共是專制、不講人權、沒有民主的國家，全球已經看清楚中國的真面目，美日印澳逐漸形成民主同盟，對於台灣的安全及東亞穩定有非常大的幫助。

游錫堃強調，友邦對我國的情誼彌足珍貴，雖然國際情勢逐漸對台灣有利，也有更多民主國家願意支持台灣，但過去幾十年來，友邦國家在台灣處於低潮時期的不離不棄，陪伴台灣一路走到現在，以台灣人的性格絕對不會忘記各國的友情，日後必定繼續努力，更精進與各國之間的邦誼。

哈菁絲表示，她身為使節團團長，期待更進一步推動雙方合作促進彼此利益，包括過去每年舉辦的V4足球比賽，同時盛讚台灣是全球防疫的典範，並藉此機會感謝台灣政府及人民的幫助。

哈菁絲指出，台灣是個繁榮的民主國家，深知游錫堃為台灣的民主自由奮鬥多年，人民有必要時也會站出來捍衛自己的自由，立法委員也很忙碌，不僅代表民意，同時必須監督政府，還要服務人民。

哈菁絲認為，立法院可善用國會外交平台，同時也期待建立機制，定期討論彼此關注的議題，相信雙方都有善意、也有橋樑，將更能提升相互間的交流合作。

羅致政則表示，對於友邦的需要，立法院將盡力協助，也將鼓勵本院委員更多方面地與友邦國家交流。

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