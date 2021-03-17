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新式統一證號同身分證號　蔡易餘領新住民換新證：方便網購訂票

▲移民署新式統一證號上路，蔡易餘帶領嘉義新住民換證。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲移民署新式統一證號上路，蔡易餘帶領嘉義新住民換證。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為改善新住民在臺生活便利性，移民署今年啟動新式統一證號專案外來人口統一證號比照國人格式。立委蔡易餘帶領數名新住民一起到移民署嘉義縣服務站申辦新式統一證號，並呼籲新住民朋友能夠一起來申辦，以利上網訂票、購物，建立新住民友善環境。

▲移民署新式統一證號上路，蔡易餘帶領嘉義新住民換證。（圖／記者翁伊森翻攝）

根據移民署統記，嘉義縣新住民總人數約13,368人，人數眾多，移民署為外來人口友善生活環境，今年改革將舊式外來人口統一證號改成國人身分證格式。立委蔡易餘更陪同新住民朋友前往移民署服務站登記，也提醒新住民朋友揪團邀兄弟姐妹們，一起到服務站換新證。

▲移民署新式統一證號上路，蔡易餘帶領嘉義新住民換證。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡易餘表示，許多新住民朋友來台手機成為他們與親友聯絡、瀏覽購物時，不可或缺的必需品，然而有新住民朋友向他反映上網訂購車票票跟申請會員時，常面臨證號無法通過檢核的情形，造成不便，現行的新住民統一證號是2碼英文字母加上8碼數字共10個字元組成，為友善環境，新版統一證號將會比照國人身分證格式，由1碼英文字母加上9碼數字組成。

蔡易餘指出，新式統號上路，大幅改善舊式統一證號無法順暢進行網購、訂票或加入線上會員等日常事務，讓外來人口生活品質有感提升，新住民們也紛紛感謝中央這項貼心服務。

嘉義縣服務站主任林炳煌表示，新式外來人口統一證號採取「併同汰換機制」，舊版統一證號將在120 年1 月1 日後全面停用，外來人口可於辦理居留延期、資料異動及補發時一併更新。移民署也針對單純換發新式統號者，規劃至明(111)年1 月2 日止，免徵規費服務，歡迎新住民朋友多加利用宣導。新住民若欲進一步瞭解新式外來人口證號相關資訊，歡迎至移民署官方網站或撥打外來人士在臺生活諮詢服務專線(0800-024111)查詢。

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