國防檢討報告增列「灰色地帶威脅」　邱國正：認知作戰型態多

▲行政院長蘇貞昌、國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國防部長邱國正19日表示，近年共機頻繁繞台且有許多以往沒看到的認知作戰型態，「灰色地帶」越顯著，防衛作戰需要廣面設想，今年將灰色地帶威脅加入國防部2021四年期國防總檢討。

國防部近日將2021年「4年期國防總檢討（QDR）」報告送交立法院，詳列我國未來4年國防施政重點，因應近年中共頻採取「灰色地帶衝突」，國防部特別以專章闡述國軍如何應對。

行政院長蘇貞昌19日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。邱國正會前受訪時表示，QDR每4年出版一次，近年共機繞台動作頻繁，且有很多認知作戰產生，很多都是以往沒有發生過的，國防部有必要檢討。

邱國正也說，現在灰色地帶更加顯著，因此今年有必要將應對灰色地帶威脅加入，主要著眼於廣面設想防衛作戰，未來有任何變化也會同步調整。

針對QDR章節有「迫使犯台無效」等強烈措辭，邱國正則解釋，台灣屬小、弱的不對稱作戰，但台灣也有強項；中國雖然強，但也有弱項，如果有所對應，自然就沒有辦法犯台。

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