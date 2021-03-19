邱國正霸氣喊「中共打多久陪多久」　邱太三：非常感佩這樣的宣示

記者林銘翰／台北報導

美國印太司令部司令戴維森提出警訊，中國大陸很可能會在6年內入侵台灣，國防部長邱國正則霸氣宣示，「自己的國家自己救，你要打多久我陪多久」。對此，陸委會主委邱太三19日表示，非常感佩邱國正在立法院的宣示，這樣的說法可以激勵國軍的勢力，同時也振奮國人民心。

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者林敬旻攝）



戴維森日前示警，中國大陸很可能會在6年內入侵台灣，並企圖在亞洲地區取代美國影響力。國防部長邱國正17日在立法院答詢時表示，國軍會做好本務工作，不會因為其他國家有什麼言論，就做大幅度地調整，「自己的國家自己救，你要打多久我陪多久」。

行政院長蘇貞昌19日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。邱太三會前受訪時表示，非常感佩邱國正在立法院這樣的宣示，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌一再地昭示國人，建設國防自主的防衛能力，是政府責無旁貸的目標，以及一定要達成的政策。

邱太三認為，邱國正在立法院答詢的說法，絕對可以激勵國軍的士氣，同時也振奮國人民心。

此外，邱太三18日在記者會中表示，兩岸對「九二共識」的解讀不同，大陸以此做為兩岸交流的政治前提，是不公平、不公道，不切實際的要求，「所以雙方能否找到一個最大公約數，能否有一個『建設性模糊』，就要靠彼此的智慧與態度」。

對此，邱太三說明，「建設性模糊」這一詞是前美國國務卿季辛吉所提出，主要是認為在談判中，雙方對於敏感、爭議不下的議題，能夠沒有模糊的字眼，以滿足雙方的基本需求、立場，讓談判順利進行。

邱太三也強調，九二共識在國內引發非常大的爭議，縱使國民黨內部也有不同意見，顯然已經沒有辦法用「建設性模糊」代替。

有關金門縣長楊鎮浯呼籲，中央啟動研議金廈防疫泡泡專案，重啟國境大門，邱太三則說，這部分要先由中央流行疫情指揮中心進行各項評估，陸委會也會做後續了解，並且做出最後的決定。

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