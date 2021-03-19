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邱國正「打多久我陪多久」　國台辦：有些人口出狂言

▲▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

面對台海緊張局勢，國防部長邱國正17日喊話，中共「要打多久我陪多久」，他更對兒子說過，「一旦台灣發生戰爭你只有兩個選擇」，引發網友熱議。對此，大陸國台辦19日回應稱，民進黨當局有些人口出狂言，再次暴露了「台獨」勢力無底線的挑釁，並重申「大陸保留採取一切必要措施選項」的立場。

國台辦發言人朱鳳蓮還說，他們（民進黨）以為勾連外部勢力就可以「以武謀獨」，與中華民族根本利益和整體利益作對，完全是利令智昏，這種挾洋自重、吹哨壯膽的言行無異於飲鴆止渴。

▲▼解放軍、習近平。（組圖／新華社、CFP）

▲大陸推進統一，不放棄動用武力的選項。（組圖／新華社、CFP）

朱鳳蓮在回應中重申陸方立場，表示「台灣是中國的一部分，維護國家主權領土完整是包括台灣同胞在內的全中國人民的共同義務。」

就武統議題，朱鳳蓮說，針對外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，我們（中共）保留採取一切必要措施的選項。這樣做絕非針對台灣同胞，而是維護包括台灣同胞在內的中華民族的整體利益。

朱鳳蓮繼續表示，歷史早已證明，「台獨」是走不通的絕路。民進黨當局若敢鋌而走險，拿兩岸同胞的利益福祉和台海和平穩定作賭注，必將遭致毀滅性失敗。

▲▼立法院外交及國防委員會 國防部部長邱國正答詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院外交及國防委員會，國防部部長邱國正答詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

據了解，美國印太司令部司令戴維森日前提出警訊表示，中國大陸很可能會在6年內入侵台灣。邱國正17日在立院備詢時表明，中共擾台必非短期，國軍會持續嚴密監控，不管是17天也好，7天也罷，他已經防範到下6個鐘頭可能會發生什麼狀況，又該如何應對，表態「自己的國家自己救，你要打多久我陪多久。」國安局長陳明通對此也表示「非常贊同。」

值得注意的是，政治劇《國際橋牌社》團隊18日在臉書粉絲專頁上，進一步PO出邱國正25年前對兒子說的一段話，「一旦台灣發生戰爭你只有兩個選擇，一個在家裡等老爸光榮回來，一個到戰場上去找你老爸的屍體。」許多網友看完紛紛留言討論。

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