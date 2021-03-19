「一旦台灣戰爭只有2個選擇」　邱國正25年前一句話逼哭網友

記者黃翊婷／綜合報導

美國印太司令部司令戴維森日前提出警訊表示，中國大陸很可能會在6年內入侵台灣。政治劇《國際橋牌社》團隊18日在臉書粉絲專頁PO出國防部長邱國正25年前對兒子說的一段話，「一旦台灣發生戰爭你只有兩個選擇，一個在家裡等老爸光榮回來，一個到戰場上去找你老爸的屍體。」讓許多網友看完忍不住大呼感動。

▲邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

面對中國大陸可能會在6年內侵台，並企圖在亞洲地區取代美國影響力一事，國防部長邱國正17日表明，中共擾台必非短期，國軍會持續嚴密監控，也知道這是消耗戰的一環，不管是17天也好，7天也罷，他已經防範到下6個鐘頭可能會發生什麼狀況，又該如何應對，「不能國外講6年就設定6年，國外也有說1年、2年、6個月的」，所以國軍會做好本務工作，不會因為其他國家的言論，就進行大幅度調整，「自己的國家自己救，你要打多久我陪多久。」

隔日，政治劇《國際橋牌社》團隊就在臉書分享邱國正25年前對兒子說過的一句話，「一旦台灣發生戰爭你只有兩個選擇，一個在家裡等老爸光榮回來，一個到戰場上去找你老爸的屍體」，並表示，如果是真的認識邱將軍的人，就不會對他回應侵台一事的言論感到意外。

▲陸軍裝甲584旅聯兵營演練反滲透重要防護目標作戰。（圖／記者呂佳賢攝）

團隊回憶，6年前拍攝軍中人權倡議者黃媽媽的記錄片《孤軍》，就曾拜訪時任陸軍司令的邱國正，他在得知拍攝計畫之後，立即表明不怕家醜外揚，也會全力支持拍攝，並在受訪時說出1996年台海危機當下，對著當時才就讀國中的兒子留下的話，展現不畏戰的軍人本色。

「不論是25年前台海危機，或是25年後的今天，都沒有人希望戰爭發生，但假如戰爭開打，我們一定做好打到底的準備。」團隊在文章中提到，邱國正的兒子後來瞞著父親走上軍職，報考軍情局成為情報員，卻在派駐土耳其時曝光身分，險些遭中國情報員圍捕，幸好在千鈞一髮之際平安撤回台灣，「大眾看來歲月靜好的表面下，有人幫我們不斷生死相搏，謝謝所有為國奉獻的勇敢軍人，用生命守護著台灣這片土地與所有人民。」

文章PO出僅僅9個小時，就有超過1700名網友留言大呼感動，「這才是台灣的將領」、「太感人了」、「真正的軍人」、「1996年，我高中教官也說了類似的話」、「這才是領袖該有的風範啊」。