「一旦台灣戰爭只有2個選擇」　邱國正25年前一句話逼哭網友

記者黃翊婷／綜合報導
美國印太司令部司令戴維森日前提出警訊表示，中國大陸很可能會在6年內入侵台灣。政治劇《國際橋牌社》團隊18日在臉書粉絲專頁PO出國防部長邱國正25年前對兒子說的一段話，「一旦台灣發生戰爭你只有兩個選擇，一個在家裡等老爸光榮回來，一個到戰場上去找你老爸的屍體。」讓許多網友看完忍不住大呼感動。
▲邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）
面對中國大陸可能會在6年內侵台，並企圖在亞洲地區取代美國影響力一事，國防部長邱國正17日表明，中共擾台必非短期，國軍會持續嚴密監控，也知道這是消耗戰的一環，不管是17天也好，7天也罷，他已經防範到下6個鐘頭可能會發生什麼狀況，又該如何應對，「不能國外講6年就設定6年，國外也有說1年、2年、6個月的」，所以國軍會做好本務工作，不會因為其他國家的言論，就進行大幅度調整，「自己的國家自己救，你要打多久我陪多久。」
隔日，政治劇《國際橋牌社》團隊就在臉書分享邱國正25年前對兒子說過的一句話，「一旦台灣發生戰爭你只有兩個選擇，一個在家裡等老爸光榮回來，一個到戰場上去找你老爸的屍體」，並表示，如果是真的認識邱將軍的人，就不會對他回應侵台一事的言論感到意外。
▲陸軍裝甲584旅聯兵營演練反滲透重要防護目標作戰。（圖／記者呂佳賢攝）
團隊回憶，6年前拍攝軍中人權倡議者黃媽媽的記錄片《孤軍》，就曾拜訪時任陸軍司令的邱國正，他在得知拍攝計畫之後，立即表明不怕家醜外揚，也會全力支持拍攝，並在受訪時說出1996年台海危機當下，對著當時才就讀國中的兒子留下的話，展現不畏戰的軍人本色。
「不論是25年前台海危機，或是25年後的今天，都沒有人希望戰爭發生，但假如戰爭開打，我們一定做好打到底的準備。」團隊在文章中提到，邱國正的兒子後來瞞著父親走上軍職，報考軍情局成為情報員，卻在派駐土耳其時曝光身分，險些遭中國情報員圍捕，幸好在千鈞一髮之際平安撤回台灣，「大眾看來歲月靜好的表面下，有人幫我們不斷生死相搏，謝謝所有為國奉獻的勇敢軍人，用生命守護著台灣這片土地與所有人民。」
文章PO出僅僅9個小時，就有超過1700名網友留言大呼感動，「這才是台灣的將領」、「太感人了」、「真正的軍人」、「1996年，我高中教官也說了類似的話」、「這才是領袖該有的風範啊」。
《孤軍》訪問邱國正將軍
「一旦台灣發生戰爭你只有兩個選擇，一個在家裡等老爸光榮回來，一個到戰場上去找你老爸的屍體。」- 邱國正/1996 昨日看到國防部邱部長的強硬發言，「自己的國家自己救，你想打多久我陪你打多久」。也許引起大家的關注。但如果你真的認識邱將軍，就不會覺得意外。 6年前，橋牌社團隊在拍攝軍中人權倡議者黃媽媽的記錄片《孤軍》時，就拜訪過時任陸軍司令的邱國正將軍。將軍在得知軍中人權紀錄片的拍攝計畫後，就表示他不怕家醜外揚，會盡全力支持紀錄片，也在後續拍攝作業上，實際協助團隊突破許多困難。 在受訪時邱部長回憶1996年台海危機當下，他對著擔心的兒子留下的話，以一個軍人父親的身份，展現了不畏戰的＃軍人本色。 ＃我們備戰但不求戰 ＃我們應戰但不避戰 不論是25年前台海危機，或是25年後的今天，都沒有人希望戰爭發生，但假如戰爭開打，我們一定做好打到底的準備。可以看到國軍從過去的『放槍砲聲錄音帶演習』，一路進到真槍實彈、積極建軍。也許國軍還有很多難關要過，但大家很努力的把落後的那一段時間補回來。在第一聲槍響之後，必要讓入侵者付出慘痛代價，這是軍人的承諾。 ＃你要打多久我陪多久 而當年那位才國中的兒子，在長大之後瞞著父親也走上軍職，報考軍情局，後來也成為情報員，並派駐土耳其做情報工作。但後遭內部曝光身份，幾被中國情報員圍捕，在24小時內我方啟動跟監和反跟監作為，在千鈞一髮之際安全撤回台灣。 大眾看來歲月靜好的表面下 有人幫我們不斷的生死相搏 謝謝所有為國奉獻的勇敢軍人，用生命守護著台灣這片土地與所有人民
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