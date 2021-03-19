邱國正談「中共要打多久陪多久」：沒有任何挑釁的意味

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

美國印太司令部司令戴維森提出警訊，中國大陸很可能會在6年內入侵台灣，並企圖在亞洲地區取代美國影響力，引來國防部長邱國正在立法院宣示，「自己的國家自己救，你要打多久我陪多久」。對此，邱國正19日表示，他講這句話沒有任何挑釁的意味，國軍備戰但不求戰。

戴維森日前示警，中國大陸很可能會在6年內入侵台灣，並企圖在亞洲地區取代美國影響力。邱國正17日在立法院答詢時表示，國軍會做好本務工作，不會因為其他國家有什麼言論，就做大幅度地調整，「自己的國家自己救，你要打多久我陪多久」。

行政院長蘇貞昌19日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。邱國正會前受訪時表示，他講這個話沒有任何挑釁的意味，國軍備戰但不求戰，「但你還是要來，要用武力解決問題，我們只有應戰」。

邱國正強調，這沒有什麼怕不怕，既然要打了，軍人的本務工作一定要克盡職守，軍人本務絕對不能放鬆。

此外，陸軍馬祖防衛部18日上午實施運輸甲車駕駛複訓，3台CM-21裝甲車行經近勝天公園路口時因坡度大，其中1台擦撞邊坡翻覆，為保安全將車上人員送往連江縣立醫院檢查並無大礙。

對此，邱國正表示，有關訓練、軍紀方面出問題，國防部會深切檢討，他已經交代陸軍把原因講出來，「不要動不動天候、動不動機械 」，大概都跟國軍的訓練有關，這部分還要徹底了解。

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