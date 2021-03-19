美中會談關切兩岸關係　蘇貞昌：美國對我承諾堅若磐石

記者林銘翰／台北報導

美國國務卿布林肯及白宮國安顧問蘇利文，18日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外長王毅會晤。對此，行政院長蘇貞昌19日表示，從美國總統拜登上任後發表的戰略報告到相關負責的官員，在在說明美國對台灣的承諾堅若磐石，並且會堅守對台灣的六大承諾。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



布林肯（Antony Blinken）、蘇利文（Jake Sullivan）18日在阿拉斯加與楊潔篪及王毅會晤，布林肯開幕致詞時強調，中國的行為威脅全球穩定秩序，美國嚴重關切台灣及香港議題。

蘇貞昌19日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。國民黨立委溫玉霞質詢時表示，最近很多外國學者、專家都說，台海局勢很危險，甚至稱「台灣是爆發戰爭的熱點」。

溫玉霞還提到，美國印太司令部司令戴維森提出警訊，中國大陸很可能會在6年內入侵台灣，就連美國海軍戰爭學院教授還也說，2022年北京冬奧結束後，就是中國大陸武統的時機，詢問蘇貞昌怎麼看台海局勢，究竟是走向和平還是升高衝突。

蘇貞昌表示，總統蔡英文跟他什麼都談，且不只是總統跟他討論，在國安會議上大家看著地圖、分析各種情況，「中國那邊什麼飛機、什麼時候來，我們這邊什麼飛機、幾秒幾分鐘內怎麼對應都清清楚楚」，蔡英文作為三軍統帥領導國家，保護國人安全一分一秒片刻不停，都是戰戰競競。

蘇貞昌說明，他作為行政院長帶著行政團隊，同樣為了保護國家的安全，大家都盡心盡力，對於台海的和平穩定，台灣盡心盡力，周邊與相關國家也都為維護區域和平努力。

蘇貞昌指出，看到美國包括學者、智庫、相關官員，表示這個地方發生戰爭的機率高，或者稱之為熱點，這反而是好事，「怕的自己認為是熱點，美國認為沒有事、都沒有準備，那才會糟糕」。

溫玉霞提及，美中外交高層日前在阿拉斯加舉行世紀會商，兩岸關係是一大焦點，民間普遍認為最終結果有三種可能，一是美中聯合出賣台灣、二是美國退到三公報立場承諾一個中國，三是美國採取立場支持台灣，詢問蘇貞昌判斷是哪種結果。

對此，蘇貞昌表示，政府會密切注意，同時掌握相關資訊，現在還在注意它的發展。

蘇貞昌也說，政府不是只有判斷這一次的會議，從拜登上任後發表的戰略報告到美國相關負責官員，在在說明美國對台灣的承諾堅若磐石，並且堅守對台灣的六大承諾等，包括前幾天舉辦的美日二加二會議，更是認為對台灣的局勢很重視。

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