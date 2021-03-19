8歲女童超神勇！遇火災「搬床墊丟下窗」跳樓自救　還勸弟一起跳

▲美國8歲女童深夜遭逢火災，竟能勇敢跳樓逃生。（組圖／翻攝自芝加哥消防局推特）

記者張寧倢／編譯

美國芝加哥一處公寓17日深夜遭遇大火，其中一名8歲女童的母親正巧外出工作，情況危急之下，聰明的女童竟想出了天大的「英雄計畫」，她將床墊扔出窗外，隨後從窗戶直接跳樓逃生，脫逃火場的試驗成功之後，女童還站在樓下苦勸自己的5歲弟弟也跟著一起跳下來。

▲相關單位出動雲梯車救下女童2位年幼的弟弟。（圖／翻攝自芝加哥消防局推特）

根據《紐約郵報》指出，當地消防局聲明指，南沃巴什大道（South Wabash Avenue）6100街區一棟公寓17日深夜11時30分傳出火警，消防隊員趕到後發現，一名5歲男童站在3樓窗戶邊，準備往下跳到地面的一張床墊，於是出動雲梯車將這名男童與他2歲的弟弟救出火場。

報導指出，在救難人員到達現場之前，2名男童的8歲姐姐早已跳樓逃生，據說是她將床墊扔出窗外，接著一躍而下，隨後還不斷勸說弟弟跟著跳窗。消防局發言人維列茲（Frank Velez）表示，「天啊！這些孩子太聰明了，我不建議大家這樣做，但這名女孩在解決問題方面真的很有創意，不得不稱讚這孩子能想到這樣的事。」

6147 Wabash apartment fire . The children a girl age ten and two boys 4 and 2 were inside. The girl threw a mattress from third floor window and jumped. 4 year old rescued at window by ladder. CFD also got 2 year old from inside all taken to Comer serious. No adult at home. pic.twitter.com/Prbu8cPwBu — Chicago Fire Media (@CFDMedia) March 18, 2021

警方表示，火災當時3名孩子的母親正在上班，故委託一名鄰居代為照顧，尚未查出起火原因以及當時鄰居所處位置，不過這名母親並沒有因此被起訴。當局表示，跳樓自救的小女孩安然無恙，3名孩童也隨即被送往附近醫院進行健康評估，目前狀況穩定。維列茲則再次呼籲，因為女童身材嬌小才能幸運逃脫，若換作成年人這方法可能無法奏效。

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