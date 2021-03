8歲女童超神勇！遇火災「搬床墊丟下窗」跳樓自救　還勸弟一起跳

▲美國8歲女童深夜遭逢火災,竟能勇敢跳樓逃生。(組圖/翻攝自芝加哥消防局推特)

記者張寧倢/編譯

美國芝加哥一處公寓17日深夜遭遇大火,其中一名8歲女童的母親正巧外出工作,情況危急之下,聰明的女童竟想出了天大的「英雄計畫」,她將床墊扔出窗外,隨後從窗戶直接跳樓逃生,脫逃火場的試驗成功之後,女童還站在樓下苦勸自己的5歲弟弟也跟著一起跳下來。

根據《紐約郵報》指出,當地消防局聲明指,南沃巴什大道(South Wabash Avenue)6100街區一棟公寓17日深夜11時30分傳出火警,消防隊員趕到後發現,一名5歲男童站在3樓窗戶邊,準備往下跳到地面的一張床墊,於是出動雲梯車將這名男童與他2歲的弟弟救出火場。

報導指出,在救難人員到達現場之前,2名男童的8歲姐姐早已跳樓逃生,據說是她將床墊扔出窗外,接著一躍而下,隨後還不斷勸說弟弟跟著跳窗。消防局發言人維列茲(Frank Velez)表示,「天啊!這些孩子太聰明了,我不建議大家這樣做,但這名女孩在解決問題方面真的很有創意,不得不稱讚這孩子能想到這樣的事。」

6147 Wabash apartment fire . The children a girl age ten and two boys 4 and 2 were inside. The girl threw a mattress from third floor window and jumped. 4 year old rescued at window by ladder. CFD also got 2 year old from inside all taken to Comer serious. No adult at home. pic.twitter.com/Prbu8cPwBu