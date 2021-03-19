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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兩岸若長期不穩定　吳子嘉：中美將共管台灣

▲▼習近平與拜登2013年在北京會面。（圖／路透）

▲中美關係牽動台灣未來。（圖／路透）

記者曾俊豪／台北報導

兩岸圓桌論壇協會今（19日）舉辦「美中新關係暨大陸兩會後之兩岸關係發展與前瞻」座談會，美麗島電子報董事長吳子嘉指出，兩岸目前現況是台灣沒有能力做出新論述以及避免誤解的機制，而兩岸若長期處於不穩定狀態，會形成中美共管台灣的局面，「台灣自己放棄主導權，變成由中國跟美國決定台灣的未來，這是非常悲哀的處境。」

陸委會主委邱太三在18日的陸委會例行記者會上表示，九二共識在台灣是引發爭議的，雙方能否找到一個最大公約數，以及能否有一個「建設性的模糊」，要靠彼此的智慧、態度。

對此，吳子嘉表示，更換陸委會主委並不能解決兩岸問題，開放大陸商務客來台也不能解決兩岸問題，「政治上而言，我們有兩大問題，民進黨政府不承認九二共識以及一個中國，因此在政治上毫無妥協空間。」

▲▼兩岸圓桌論壇協會,張顯耀,吳子嘉,趙建民。（圖／記者曾俊豪攝）

▲美麗島電子報董事長吳子嘉。（圖／記者曾俊豪攝）

至於台灣當局不接受九二共識，有沒有可能提出替代方案，吳子嘉認為，總統蔡英文在兩岸議題上曾提到中華民國憲法、兩岸關係條例，「當中有一個很重要條件，不願說出來，就是兩岸不是國與國關係，兩岸國與國關係如果在蔡英文政府裡面願意接受，那就回到一中，形成九二共識替代方案，我相信中國大陸是看接受的。」

吳子嘉表示，兩岸的共同政治基礎出現，才有可能進一步接觸與談判，而恢復接觸並不是為了產生美好結果，而是要避免誤解，避免誤解就是避免戰爭，這是兩岸現在面臨的險境。

他提醒，台灣目前沒有能力做出新論述以及避免誤解的機制，兩岸若一直處於不穩定狀態，會形成中美共管台灣的局面，「台灣自己放棄主導權，變成由中國跟美國決定台灣的未來，決定我們的現在，這是非常悲哀的處境。」

身兼兩岸圓桌論壇協會理事長的前陸委會副主委張顯耀則指出，邱太三在記者會上針對兩岸政治基礎的論述，非常值得關注。

張顯耀表示，自己肯定邱太三的作法，但在目前態勢下還不夠，因為兩岸問題在政治，若政策一貫沒有改變，應該要把兩岸定位說清楚，「不提九二共識可以，兩岸定位要描述、說明清楚，才會有下一步事務性進展，九二共識就是基於中華民國憲法與兩岸人民增修條例，沒有違憲違法問題。」

▲▼兩岸圓桌論壇協會,張顯耀,吳子嘉,趙建民。（圖／記者曾俊豪攝）

▲兩岸圓桌論壇協會理事長、前陸委會副主委張顯耀。（圖／記者曾俊豪攝）

 
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