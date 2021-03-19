競逐國民黨主席！　韓國瑜聲量奪冠30.22％、朱立倫墊底

▲韓國瑜站台。（圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

國民黨主席於7月進行改選，中廣董事長趙少康因沒有拿黨中評委聘書，參選黨主席之路增添變數，於此同時也傳出前高雄市長韓國瑜起心動念要參選黨主席。根據GoogleTrend分析檯面上擬參選國民黨主席人選網路聲量，韓國瑜排名第一，最後則是朱立倫。

臉書粉專「聲量看政治」，根據GoogleTrend、即時新聞社群聲量、新聞聲量，三項聲量指標，比較國民黨黨主席擬參選人韓國瑜、趙少康、江啟臣、連勝文、朱立倫等人，近30天的聲量。

根據分析指出，這30天內以韓國瑜聲量最高，佔五人30.22%；其次是趙少康，佔24.07%；第三名是江啟臣，佔21.75%；第四名是連勝文，佔14.61%；最後是朱立倫，佔9.36%。

趙少康因國民黨中常會不處理「一年條款」，而不符合參選黨主席資格。外傳韓國瑜因此態度動搖，趙少康19日受訪坦言，「現在我沒辦法選，韓國瑜此時很尷尬，因為韓當初支持他，現在卻要自己選，確實韓身邊有人勸他選，目前韓國瑜應該是還沒決定。」

▼國民黨主席擬參選人聲量排行。（圖／翻攝聲量看政治）



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