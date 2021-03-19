江啟臣稱民進黨主導興建核四　蘇貞昌批：完全不顧歷史事實

▲核四廠。（圖／台電提供）



記者林銘翰／台北報導

國民黨主席江啟臣18日表示，總統蔡英文說民進黨一直主張停建核四，國民黨一直主張重啟核四，這完全是錯誤資訊，國民黨執政時期「封存核四」讓下一代保留選擇權的決定，從未改變。對此，行政院長蘇貞昌19日批評，這種講法真的很不負責任，「國民黨是要贊成還是反對核四，如果是贊成就請明明白白地講，一直以來都贊成、到今天都是贊成」。

江啟臣18日晚間在臉書表示，蔡英文說的完全是錯誤訊息，2006年4月27日媒體頭版，明確指出「蔡英文說核四廠一定要蓋完」；2014年4月時任總統馬英九與時任行政院長江宜樺，共同做出「核四停工封存為下一代保留選擇權」的決定。

民進黨立委沈發惠19日在院長施政報告備質詢時指出，昨天看到江啟臣在臉書發文，否認國民黨是擁核政黨，並指控蘇貞昌是擁核院長，對此他詢問蘇貞昌的看法為何。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



蘇貞昌表示，對於國民黨主席的這種講法，「我真的覺得到底國民黨是要贊成還是反對核四，如果是贊成就請明明白白地講，一直以來都贊成、到今天還是贊成」，而不是倒因為果指控當年民進黨編列預算重啟核四。

蘇貞昌說明，當年是朝小野大，民進黨已經停建核四，國民黨仗著在立法院多數，硬是要逼政府編列預算、繼續興建，這是朝小野大的後果，現在國民黨反而倒果為因，指稱當年民進黨自己編預算，這完全不顧歷史事實。

蘇貞昌強調，30年以來民進黨一直反核，看得很清楚的是，國民黨在自己執政的最後，馬英九封存核四，現在又說要重啟核四，幾千億的損失、幾十年社會的浪費、社會的紛擾，又看到日本福島核災這麼嚴重，到現在還幾萬人有家歸不得，所以國民黨主席這種講法真的很不負責任。

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者李毓康攝）



民進黨立委林楚茵質詢時也指出，根據2006年立法院的席次，國民黨、新黨、親民黨總共114席、早已過半，民進黨加上台聯僅有101席，質疑是國民黨自己錯亂了。

對此，蘇貞昌表示，國民黨此說法是典型的顛倒黑白、顛倒是非，民進黨一向主張反核能、停建核四，當時在2006年朝小野大，國民黨堅持續建核四，民進黨才不得不將其預算案送進立院。

蘇貞昌也批評，當時是馬英九封存核四，現在卻喊重啟核，十分不負責任，民進黨會努力推行能源轉型，在現在及未來不會也不可能重啟核四。

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