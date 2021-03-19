　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

江啟臣稱民進黨主導興建核四　蘇貞昌批：完全不顧歷史事實

▲台電公司表示，已務實盤點評估核四重啟的困難，燃料外運從來不是重啟關鍵。圖為核四廠。（圖／台電提供）

▲核四廠。（圖／台電提供）

記者林銘翰／台北報導

國民黨主席江啟臣18日表示，總統蔡英文說民進黨一直主張停建核四，國民黨一直主張重啟核四，這完全是錯誤資訊，國民黨執政時期「封存核四」讓下一代保留選擇權的決定，從未改變。對此，行政院長蘇貞昌19日批評，這種講法真的很不負責任，「國民黨是要贊成還是反對核四，如果是贊成就請明明白白地講，一直以來都贊成、到今天都是贊成」。

江啟臣18日晚間在臉書表示，蔡英文說的完全是錯誤訊息，2006年4月27日媒體頭版，明確指出「蔡英文說核四廠一定要蓋完」；2014年4月時任總統馬英九與時任行政院長江宜樺，共同做出「核四停工封存為下一代保留選擇權」的決定。

民進黨立委沈發惠19日在院長施政報告備質詢時指出，昨天看到江啟臣在臉書發文，否認國民黨是擁核政黨，並指控蘇貞昌是擁核院長，對此他詢問蘇貞昌的看法為何。

▲▼立法院院會 行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 個人質詢 內政組 內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌表示，對於國民黨主席的這種講法，「我真的覺得到底國民黨是要贊成還是反對核四，如果是贊成就請明明白白地講，一直以來都贊成、到今天還是贊成」，而不是倒因為果指控當年民進黨編列預算重啟核四。

蘇貞昌說明，當年是朝小野大，民進黨已經停建核四，國民黨仗著在立法院多數，硬是要逼政府編列預算、繼續興建，這是朝小野大的後果，現在國民黨反而倒果為因，指稱當年民進黨自己編預算，這完全不顧歷史事實。

蘇貞昌強調，30年以來民進黨一直反核，看得很清楚的是，國民黨在自己執政的最後，馬英九封存核四，現在又說要重啟核四，幾千億的損失、幾十年社會的浪費、社會的紛擾，又看到日本福島核災這麼嚴重，到現在還幾萬人有家歸不得，所以國民黨主席這種講法真的很不負責任。

▲▼國民黨團總召費鴻泰與國民黨黨主席江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

民進黨立委林楚茵質詢時也指出，根據2006年立法院的席次，國民黨、新黨、親民黨總共114席、早已過半，民進黨加上台聯僅有101席，質疑是國民黨自己錯亂了。

對此，蘇貞昌表示，國民黨此說法是典型的顛倒黑白、顛倒是非，民進黨一向主張反核能、停建核四，當時在2006年朝小野大，國民黨堅持續建核四，民進黨才不得不將其預算案送進立院。

蘇貞昌也批評，當時是馬英九封存核四，現在卻喊重啟核，十分不負責任，民進黨會努力推行能源轉型，在現在及未來不會也不可能重啟核四。

其他人也看了這些新聞...

朱立倫如果宣布參選黨主席？　連勝文：我不會迴避、害怕
「差點為這個黨送命」　連勝文選主席：忍耐10年「我受不了」
「趙少康應走出戰情室」　連勝文：不跳脫個人當黨主席一定完蛋

更多熱門新聞...

不擔心戳到吳敦義、韓國瑜　連勝文主張曝光「家人不得干涉黨務」
國民黨戰疫苗不敢逆時中　連勝文自己來「我打過綠營網軍鷹犬疫苗」

振興一下我們的美麗

ET快訊
北市高職女學生遭霸凌　「樓梯打到走廊」被扯髮拖行還踹肚畫面曝
笑台灣人乞丐！韓媒報「鮭魚之亂」網友酸爆
快訊／宜蘭抹茶山登山意外！1男突倒地「無呼吸心跳」
9年級能衝能玩！7年級生「什麼都不敢」　網指1關鍵：我也服了
拿香腸換加密貨幣！他靠比特幣「2年賺到台北房」秘訣曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高苑工商50周年校慶　蔡英文盼持續為台灣培養專業人才

邱太三兩岸論述　張顯耀：就是沒有九二共識的九二共識

鮭心似箭！吃完最後一波0元壽司　新北30人今早衝戶政改回本名

江啟臣稱民進黨主導興建核四　蘇貞昌批：完全不顧歷史事實

江趙朱連搶拜會拉攏　王金平：韓國瑜沒來

新北市刑大藏槍毒警政署未通報　徐國勇震怒：全案送地檢署偵查

請三思！改名大絕招一次看　這8招「回鮭」本名

吃飽了？北市今有11人「改邪鮭正」換回正常名

徐國勇：鮭魚改名潮發生前　全國就有10個人名字叫鮭魚

一輩子當鮭魚怎麼辦？戶政事務所授密技：叫爸媽改名

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

女網友評論店家鴨肉飯「太油」　店家回：改吃素吧...她氣炸PO網

睡醒發現車遭破壞、板金留齒痕 調監視器見「8狗圍攻」車主傻眼

壽司郎鮭魚之亂...統計出爐！ 單日全台186人改名「鮭魚」吃爆

高苑工商50周年校慶　蔡英文盼持續為台灣培養專業人才

邱太三兩岸論述　張顯耀：就是沒有九二共識的九二共識

鮭心似箭！吃完最後一波0元壽司　新北30人今早衝戶政改回本名

江啟臣稱民進黨主導興建核四　蘇貞昌批：完全不顧歷史事實

江趙朱連搶拜會拉攏　王金平：韓國瑜沒來

新北市刑大藏槍毒警政署未通報　徐國勇震怒：全案送地檢署偵查

請三思！改名大絕招一次看　這8招「回鮭」本名

吃飽了？北市今有11人「改邪鮭正」換回正常名

徐國勇：鮭魚改名潮發生前　全國就有10個人名字叫鮭魚

一輩子當鮭魚怎麼辦？戶政事務所授密技：叫爸媽改名

台積電讓北京「卡脖子」　他分析台灣人才恐遇10年挖角潮

醉媽狂甩兒巴掌！他目睹男童「哭著道歉」太心疼...1招火速救援

高苑工商50周年校慶　蔡英文盼持續為台灣培養專業人才

咖啡香結合藝術！城市最美型的辦公空間　圓窗巧思化身打卡亮點

次世代主機特化耳機出世！Steelseries周邊開箱共譜最美音質

換戰蚵仔！姓名有「蚵」吃免費蓋飯　鹿港業者：柯、娥同音半價

快訊／宏達電台灣區總經理陳柏諭　因個人生涯規劃3月底離職

稱0確診！北韓粉專喊話陳時中「下一個旅遊泡泡」　指揮中心回應了

家人臉書發現自殺訊息通報救援　南警複合式賓館內救回昏睡男

將來銀行總座閃辭之後　業者曝內有四大隱憂

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

政治熱門新聞

張鮭魚之夢改不回來！　李來希不忍：請先救救孩子

戰爭只有2個選擇　邱國正一句話感動網

徐國勇：鮭魚改名潮之前全國有10人叫鮭魚

破紀錄！22歲男挑戰戶政系統極限50字　趁機告白女友

北市共51人瘋改名　他8小時內改回原名

一輩子當鮭魚怎麼辦？還有一招密技可挽救

分析陳伯惟罷免結局　黃暐瀚：很難跨過門檻

女兒爬樹遭罵「女版韓國瑜」！吳淡如爆氣喊告　韓國瑜回應了

江啟臣怒轟蔡英文打壓公投

百年老校新建工程　屋頂突崩塌

壽司郎緊張了！新北鮭魚倍數暴增至57人　板橋淡水最多

衝最後一波晚餐！新北5hrs暴增至74鮭魚　擠爆壽司郎

參選國民黨主席　韓國瑜聲量第一

盡量塞！改名沒字數限制　快把食材全放進名字裡

更多熱門

相關新聞

新北刑大藏毒未通報　徐國勇：地檢署偵查

新北刑大藏毒未通報　徐國勇：地檢署偵查

新北市警方日前追查網紅「館長」陳之漢槍擊案爆發案外案，竟然在新北市刑大天花板發現槍和毒品，內政部長徐國勇在第一時間未獲警政署通報大為震怒，隨即下令嚴格整頓警察風紀。對此，徐國勇19日表示，任何狀況都不應該有這些東西藏在天花板，全案已經送到地檢署全力偵查。

陸稱農林22條受歡迎　批民進黨抹黑

陸稱農林22條受歡迎　批民進黨抹黑

徐國勇：鮭魚改名潮之前全國有10人叫鮭魚

徐國勇：鮭魚改名潮之前全國有10人叫鮭魚

參選國民黨主席　韓國瑜聲量第一

參選國民黨主席　韓國瑜聲量第一

王定宇瞎扯何欣純　范雲：我會為她站出來

王定宇瞎扯何欣純　范雲：我會為她站出來

關鍵字：

核四江啟臣國民黨蘇貞昌民進黨沈發惠林楚茵蔡英文馬英九

讀者迴響

熱門新聞

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

羅志祥當YouTuber點閱雪崩式下滑

辣媽秀身分證「這3字」　網看傻：妳是第一名

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

不倫也要保護福原愛！

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

張鮭魚之夢改不回來！　李來希不忍：請先救救孩子

18歲少年無照偷開　重機騎士傷重身亡

春分冷氣團恐報到！13°C急凍36小時

更多

最夯影音

更多
HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！
蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面