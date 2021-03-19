黨魁戰添變數！韓國瑜動搖參選黨主席　趙少康證實：因為我沒辦法選

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席選戰將於7月登場，各陣營結盟、對決傳言不斷，由於中廣董座趙少康因國民黨中常會不處理「一年條款」，而不符合參選黨主席資格。外傳高雄前市長韓國瑜因此態度動搖，對此，趙少康19日坦言，現在我沒辦法選，韓國瑜此時很尷尬，因為韓當初支持他，現在卻要自己選，確實韓身邊有人勸他選，目前韓國瑜應該是還沒決定。

▲韓國瑜。（資料照／取自李明哲臉書）

外傳在趙少康參選資格確定無法解套之後，親韓人士勸進韓國瑜出面承擔，韓國瑜態度因此鬆動，稱「趙少康不表態（退出），我沒有辦法動」。

對此，趙少康上午召開修憲記者會後受訪表示，他與韓國瑜是在台北見面，兩人相談約一個小時，彼此交換意見。他說，「不是我不選，是我沒辦法選！」，強調自己當初之前跟江啟臣、韓國瑜討論時，不知道有一年條款，既然有規定，他也尊重規則，把一切交由黨中央決定，後來有人勸他去拜託中常委，但既然中常委都不認同他，他不需要勉強他們。

▲趙少康出席「修理憲政 前進內閣制」記者會。（圖／記者李毓康攝）

趙少康強調，若他今天拜託中常委替他解套，選上黨主席後卻要改革掉中常會，是就不仁義的行為，他批評中常委主張「2022先選好再談總統大選」，指出中常委講了什麼根本不重要，內容也沒邏輯，例如2018國民黨選贏了，2020卻輸掉，所以他認為2024選舉才是最重要的，直批中常委自己都搞不清楚狀況。

趙少康質疑，中常會到底能不能代表國民黨，決定國民黨內選舉的遊戲規則，可以理解「當初他們為何要這麼積極選中常委？」就是因為這些決策權利，但他們在大陸做生意把國民黨形象都搞壞了。

此外，至於國民黨智庫副董連勝文主張「黨主席不能選總統」，趙少康則表示，政治人物違反承諾的很多，除非白紙黑字寫下來，否則現在答應的未來也不一定做得到。

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