　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黨魁戰添變數！韓國瑜動搖參選黨主席　趙少康證實：因為我沒辦法選

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席選戰將於7月登場，各陣營結盟、對決傳言不斷，由於中廣董座趙少康因國民黨中常會不處理「一年條款」，而不符合參選黨主席資格。外傳高雄前市長韓國瑜因此態度動搖，對此，趙少康19日坦言，現在我沒辦法選，韓國瑜此時很尷尬，因為韓當初支持他，現在卻要自己選，確實韓身邊有人勸他選，目前韓國瑜應該是還沒決定。

▲▼韓國瑜、李佳芬夫妻2018年10月曾為李明哲站台，與岳父李日貴同台。（圖／取自李明哲）

▲韓國瑜。（資料照／取自李明哲臉書）

外傳在趙少康參選資格確定無法解套之後，親韓人士勸進韓國瑜出面承擔，韓國瑜態度因此鬆動，稱「趙少康不表態（退出），我沒有辦法動」。

對此，趙少康上午召開修憲記者會後受訪表示，他與韓國瑜是在台北見面，兩人相談約一個小時，彼此交換意見。他說，「不是我不選，是我沒辦法選！」，強調自己當初之前跟江啟臣、韓國瑜討論時，不知道有一年條款，既然有規定，他也尊重規則，把一切交由黨中央決定，後來有人勸他去拜託中常委，但既然中常委都不認同他，他不需要勉強他們。

▲▼趙少康出席「修理憲政 前進內閣制」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲趙少康出席「修理憲政 前進內閣制」記者會。（圖／記者李毓康攝）

趙少康強調，若他今天拜託中常委替他解套，選上黨主席後卻要改革掉中常會，是就不仁義的行為，他批評中常委主張「2022先選好再談總統大選」，指出中常委講了什麼根本不重要，內容也沒邏輯，例如2018國民黨選贏了，2020卻輸掉，所以他認為2024選舉才是最重要的，直批中常委自己都搞不清楚狀況。

趙少康質疑，中常會到底能不能代表國民黨，決定國民黨內選舉的遊戲規則，可以理解「當初他們為何要這麼積極選中常委？」就是因為這些決策權利，但他們在大陸做生意把國民黨形象都搞壞了。

此外，至於國民黨智庫副董連勝文主張「黨主席不能選總統」，趙少康則表示，政治人物違反承諾的很多，除非白紙黑字寫下來，否則現在答應的未來也不一定做得到。

 其他人也看了這些新聞...

ET民調／政治領袖魅力、操守、視野評比　陳時中拿下三個「第一」
ET民調／10大政治領袖排行！侯友宜冠軍　鄭文燦第三、柯文哲第六

振興一下我們的美麗

ET快訊
快訊／「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會
股災賠100萬逆風加碼！他曝「選股2原則」3年成果驚呆
2天千名鮭魚先生小姐吃爆壽司郎　業者自吞餐費曝光
紅到國外！CNN、BBC搶報台灣「鮭魚之亂」　竟只為吃免費改
想靠兒子改回本名「張鮭魚之夢」要哭了！律師曝殘酷法條打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

競逐國民黨主席！　韓國瑜聲量奪冠30.22％、朱立倫墊底

大濁水溪橋交接聖火！徐榛蔚、林姿妙互祝原民運拼出好成績

何欣純證實遭王定宇簡訊轟炸　「任何女性碰到都會生氣」

王定宇同居疑雲瞎扯何欣純　范雲：我當然會為她站出來

柯文哲小內閣異動　傳民調操盤手賴彥霖將請辭

合體賴士葆、費鴻泰推「內閣制」　趙少康：不排除拜會蔡英文

央行調降多屋貸款成數　蘇貞昌：對於炒房很不以為然

趙少康拒接國民黨中評委　「我請江啟臣不用送聘書來了！」

黨魁戰添變數！韓國瑜動搖參選黨主席　趙少康證實：因為我沒辦法選

美嗆中「威脅全球穩定」　蘇貞昌：一起維護世界和平

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

女網友評論店家鴨肉飯「太油」　店家回：改吃素吧...她氣炸PO網

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

壽司郎鮭魚之亂...統計出爐！ 單日全台186人改名「鮭魚」吃爆

睡醒發現車遭破壞、板金留齒痕 調監視器見「8狗圍攻」車主傻眼

競逐國民黨主席！　韓國瑜聲量奪冠30.22％、朱立倫墊底

大濁水溪橋交接聖火！徐榛蔚、林姿妙互祝原民運拼出好成績

何欣純證實遭王定宇簡訊轟炸　「任何女性碰到都會生氣」

王定宇同居疑雲瞎扯何欣純　范雲：我當然會為她站出來

柯文哲小內閣異動　傳民調操盤手賴彥霖將請辭

合體賴士葆、費鴻泰推「內閣制」　趙少康：不排除拜會蔡英文

央行調降多屋貸款成數　蘇貞昌：對於炒房很不以為然

趙少康拒接國民黨中評委　「我請江啟臣不用送聘書來了！」

黨魁戰添變數！韓國瑜動搖參選黨主席　趙少康證實：因為我沒辦法選

美嗆中「威脅全球穩定」　蘇貞昌：一起維護世界和平

6年前照片成鐵證！台東檢警比對現場揪出山老鼠　查獲巨大樟樹頭

里拉德直言「柯瑞才是史上最佳射手」　小李對鵜鶘「5節轟71分」

競逐國民黨主席！　韓國瑜聲量奪冠30.22％、朱立倫墊底

難擋喵星人魅力！竊賊偷完忍不住現場擼貓　被監視器清楚拍下

不知道自己長大了！　貓硬壓「縮水機上盒」喬很久才睡著：好擠喔

日國民男友甜讚韓孝周「誰都無法超越」　陽靚感性憶帥T惹哭導演

80位大咖藝人來後山！「愛在4月天」演唱會移師花蓮可索票入場

美福大飯店下午茶無限爽吃才765元！ 現切肉品、生猛海鮮　一餐飽整天

快訊／不鮭路大逆轉…「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

福原愛陷不倫…家長怒要求「從道德課本除名」！　出版社回應了

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

戰爭只有2個選擇　邱國正一句話感動網

張鮭魚之夢改不回來！　李來希不忍：請先救救孩子

破紀錄！22歲男挑戰戶政系統極限50字　趁機告白女友

北市共51人瘋改名　他8小時內改回原名

分析陳伯惟罷免結局　黃暐瀚：很難跨過門檻

女兒爬樹遭罵「女版韓國瑜」！吳淡如爆氣喊告　韓國瑜回應了

江啟臣怒轟蔡英文打壓公投

百年老校新建工程　屋頂突崩塌

壽司郎緊張了！新北鮭魚倍數暴增至57人　板橋淡水最多

衝最後一波晚餐！新北5hrs暴增至74鮭魚　擠爆壽司郎

蔡英文挺「核四要蓋完」？　還原實情...她是憂停建有安全問題　

蔡英文提3大「核四危險」關鍵原因：試運轉設備就壞了2124個

最新治安數字出爐！台南「持槍率」六都第一

趙少康拒接中評委　「我請江啟臣不用送聘書了！」

更多熱門

相關新聞

合體賴士葆推「內閣制」　趙少康：不排除拜會蔡英文

合體賴士葆推「內閣制」　趙少康：不排除拜會蔡英文

國民黨立委賴士葆、中廣董事長趙少康19日召開「修理憲政 前進內閣制」記者會，趙少康提出內閣制三大主張：政務官由立委擔任、恢復閣揆同意權、立委人數增加。趙少康表示，他也不排除拜會總統蔡英文及民進黨重要人士，先看國民黨簽署狀況如何，希望民進黨也不反對。

趙少康拒接中評委　「我請江啟臣不用送聘書來了！」

趙少康拒接中評委　「我請江啟臣不用送聘書來了！」

神模仿馬保國韓國瑜合唱：太危險～

神模仿馬保國韓國瑜合唱：太危險～

女兒爬樹遭罵「女版韓國瑜」！吳淡如爆氣喊告　韓國瑜回應了

女兒爬樹遭罵「女版韓國瑜」！吳淡如爆氣喊告　韓國瑜回應了

「慶記之都」掀論戰！高閔琳：治安比韓時期好

「慶記之都」掀論戰！高閔琳：治安比韓時期好

關鍵字：

韓國瑜趙少康

讀者迴響

熱門新聞

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

18歲少年無照偷開　重機騎士傷重身亡

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

春分冷氣團恐報到！13°C急凍36小時

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

不倫也要保護福原愛！

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

福原愛遭日家長要求刪小學課本！

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

女星吃免費壽司！打卡剩滿桌醋飯…網火大灌爆

24歲人妻酒店產嬰　掐死扔垃圾桶

已改名3次！「鮭魚之夢」笑喊：不後悔

吃鮭魚「剩醋飯」被罵爆…李宓回應了！

更多

最夯影音

更多
HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！
蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面