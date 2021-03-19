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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康拒接國民黨中評委　「我請江啟臣不用送聘書來了！」

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席選舉日趨白熱化，中廣董座趙少康因中常委不處理「一年條款」而不符參選資格。趙少康19日表示，近日高雄前市長韓國瑜與他在台北見面，相談一個多小時，韓國瑜向他坦言「中常會不會處理一年條款」。至於中評委聘書，他說「我請江啟臣不用送來了」。

▲▼趙少康出席「修理憲政 前進內閣制」記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲趙少康出席「修理憲政 前進內閣制」記者會 。（圖／記者李毓康攝）

趙少康上午召開修憲記者會後受訪表示，強調自己跟韓國瑜見面很正常，韓國瑜也認識一些中常委，並告訴他中常會大概不會處理一年條款，因此趙幾乎確定拿不到黨主席選戰門票。趙少康則表示，不知道國民黨在搞什麼，既然中常委不認同他，他也不打算去拜託中常委。

至於中評委聘書至今未收到，趙少康說，當時之所以爭取中評委資格是因為他以為可以參選黨主席，後來就沒有意義了，江啟臣沒有刁難他，「是我請江啟臣不用送來了」。

趙少康說，「國民黨中常會算什麼中常會，代表多少民意？有些民代有，但很多不知道怎麼跑出來的，卻要由他們決定國民黨的參選規則」，有人勸他去拜託中常委，趙直言「我幹嘛拜託他們，中常會應該取消！」

另外，針對朱立倫表示黨內應「正面合作」，趙少康表示，最一開始外界先說趙韓結盟，後來又說趙江結盟，現在變趙朱結盟，前主席洪秀柱也將召開記者會，打算邀請他，屆時是否又傳出「趙洪聯盟」？他表示，自己並不反對這些說法，跟好朋友結盟也沒有不好。

趙少康也說，希望創造影子內閣，若他當選2024總統，將來這些人就是重要內閣人物，包括韓國瑜、江啟臣、朱立倫等人都可以，但還須等局勢明朗，目前都只是空談。

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