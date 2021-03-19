　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

江啟臣轟蔡英文「打壓公投」：尊重全民的決定很難嗎？

▲▼江啟臣控蔡英文支持蓋完核四。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

▲江啟臣控蔡英文支持蓋完核四。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

記者徐政璿／台北報導

珍愛藻礁公投獲近70萬份連署後，引起各界對於能源政策的討論，尤其是核四存廢與重啟的爭議又浮上檯面。國民黨主席江啟臣18日在臉書砲轟，總統蔡英文帶頭打壓人民公投，「讓全民參與決策對民進黨而言，很難嗎？」

江啟臣表示，蔡英文說「民進黨一直主張停建核四，國民黨一直主張重啟核四」，這句話完全是錯誤的資訊。

江啟臣指出，2006年4月27日的聯合報頭版，明確的指出「蔡英文說核四廠一定要蓋完。」2014年4月馬英九總統 與 江宜樺院長，共同做出「核四停工封存為下一代保留選擇權」的決定。

江啟臣說，以上兩件歷史事實，說明當年「民進黨蓋核四，國民黨封核四」與蔡英文的說明完全背道而馳，總統級的錯假訊息，請問蔡英文，是記憶錯亂？還是被盜帳號？

江啟臣強調，國民黨執政時期「封存核四」讓下一代保留選擇權的決定，從未改變。而人民團體自主推動的核四公投已經成案，讓核四交付公投也符合民進黨在野時長期的主張。

「今年8月28日公投日，人民就會用行動告訴政府答案」，江啟臣說，國民黨願意尊重全民公投的決定，遺憾蔡英文用政府力量，用國家機器散播錯假訊息，打壓人民的公投，難道尊重全民決定，對民進黨而言，很難嗎？

其他人也看了這些新聞...

王定宇神隱6天首發聲 跟顏若芳租房4、5個月「現在已不租了」
被爆8000元分租顏若芳房間　王定宇：對我來說還是蠻貴的
顏若芳「房子不再外租」　自請處分暫取消對外發言工作

更多熱門新聞...

王定宇神隱6天喊「退租」　趙少康：說詞比較好笑
王定宇嫌房租8千太貴　葉毓蘭：台北多少年輕人住老公寓頂加
王定宇跑攤照片「藏亮點」　宅神笑翻：主辦方在傷口上灑鹽

振興一下我們的美麗

ET快訊
快訊／18歲少年無照「偷開賓士」碰撞重機　騎士失去呼吸心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

江啟臣轟蔡英文「打壓公投」：尊重全民的決定很難嗎？

彰化、金門37年未調整房屋稅基　財政部數據會說話！

蔡英文挺「核四要蓋完」？　還原實情...她是憂停建有安全問題　

1400項便民服務「一鍵可達」　北市府360度打造城市「宅生活」

陸軍甲車擦撞邊坡5人受傷　馬防部說明「翻覆」仰躺路面原因

蔡英文提3大「核四危險」關鍵原因：試運轉設備就壞了2124個

20年前「贊成核四續建」名單曝　韓國瑜、朱立倫、江啟臣岳父在列

獨／百年老校工程崩塌！工人察覺異狀急撤...15分鐘後屋頂塌一半

不滿遭蔡英文抹紅　國民黨：我們始終捍衛台灣民主自由

民進黨抓包江啟臣扭曲事實：蔡英文當年被迫復建核原因曝光

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

醫美富少頂樓躲記者罵三字經！　諷「可憐了」...母澄清：非我兒子

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

壽司郎鮭魚之亂...統計出爐！ 單日全台186人改名「鮭魚」吃爆

打臉富少母！無照開賓士撞死人　兒子未成年瞎扯「有在學開車」

女網友評論店家鴨肉飯「太油」　店家回：改吃素吧...她氣炸PO網

睡醒發現車遭破壞、板金留齒痕 調監視器見「8狗圍攻」車主傻眼

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

江啟臣轟蔡英文「打壓公投」：尊重全民的決定很難嗎？

彰化、金門37年未調整房屋稅基　財政部數據會說話！

蔡英文挺「核四要蓋完」？　還原實情...她是憂停建有安全問題　

1400項便民服務「一鍵可達」　北市府360度打造城市「宅生活」

陸軍甲車擦撞邊坡5人受傷　馬防部說明「翻覆」仰躺路面原因

蔡英文提3大「核四危險」關鍵原因：試運轉設備就壞了2124個

20年前「贊成核四續建」名單曝　韓國瑜、朱立倫、江啟臣岳父在列

獨／百年老校工程崩塌！工人察覺異狀急撤...15分鐘後屋頂塌一半

不滿遭蔡英文抹紅　國民黨：我們始終捍衛台灣民主自由

民進黨抓包江啟臣扭曲事實：蔡英文當年被迫復建核原因曝光

春分「冷氣團」帶雨恐報到！變天暴跌剩13°C　全台急凍36小時

鮭魚後又一波！名字和這字同「音」　免費爽吃生魚片

「煙燻鮭魚」帶她爽吃壽司！　女星打卡剩滿桌醋飯…網火大灌爆

富邦連勝回主場開幕戰　傑斯開箱對決翁瑋均

快訊／高市議長曾麗燕弟弟、2助理涉貪污罪！深夜以10萬及5萬交保

詹雅雯左腦萎縮不手術「怕和劉真一樣」　忍噁心副作用暴瘦8KG

淩晨5點就起床！韓國年輕人刮起「自律熱潮」　上班前做四件事展開一天

江啟臣轟蔡英文「打壓公投」：尊重全民的決定很難嗎？

中學五人制／台中運動局長李昱叡到場支持　打造專用場館

日本證實：將派自衛隊進入烏克蘭境內　參與「海風-2021」軍演

貓界流川楓！奴才丟球牠神助攻　趴高處「伸手手灌籃」12顆進8球

政治熱門新聞

北市共51人瘋改名　他8小時內改回原名

破紀錄！22歲男挑戰戶政系統極限50字　趁機告白女友

衝最後一波晚餐！新北5hrs暴增至74鮭魚　擠爆壽司郎

江啟臣怒轟蔡英文打壓公投

女兒爬樹遭罵「女版韓國瑜」！吳淡如爆氣喊告　韓國瑜回應了

人前送妻鮮花浪漫慶生　王定宇當晚卻在美女家過夜

蔡英文挺「核四要蓋完」？　還原實情...她是憂停建有安全問題　

百年老校新建工程　屋頂突崩塌

壽司郎緊張了！新北鮭魚倍數暴增至57人　板橋淡水最多

王定宇扯同居女立委　王鴻薇怒批：到底噁不噁心！

陸軍甲車擦撞邊坡5人受傷　馬防部說明「翻覆」仰躺路面原因

20年前「贊成核四續建」名單曝　韓國瑜、江啟臣岳父在列

蔡英文提3大「核四危險」關鍵原因：試運轉設備就壞了2124個

壽司之亂！北市2天「20人改名叫鮭魚」

更多熱門

相關新聞

蔡英文挺「核四要蓋完」？　還原實情...她是憂停建有安全問題　

蔡英文挺「核四要蓋完」？　還原實情...她是憂停建有安全問題　

藻礁公投案加深國人討論台灣能源政策，目前部分焦點已延伸至「以核養綠」。國民黨主席江啟臣18日晚間透過臉書，引述報導指稱總統蔡英文在2006年擔任行政院副院長時，曾明確指出「蔡英文說核四一定要蓋完」。對此，《ETtoday新聞雲》記者找到當年報導全文，發現蔡英文原意是擔憂核四沒蓋完會有安全問題，至於要不要運作？她則稱「到時候可以再討論」。

蔡英文提3大「核四危險」關鍵原因：試運轉設備就壞了2124個

蔡英文提3大「核四危險」關鍵原因：試運轉設備就壞了2124個

國民黨：我們始終捍衛台灣民主自由

國民黨：我們始終捍衛台灣民主自由

民進黨抓包江啟臣扭曲事實：蔡英文當年被迫復建核原因曝光

民進黨抓包江啟臣扭曲事實：蔡英文當年被迫復建核原因曝光

民進黨酸「江啟臣避談核四」　國民黨：啞口無言就甩鍋

民進黨酸「江啟臣避談核四」　國民黨：啞口無言就甩鍋

關鍵字：

公投江啟臣蔡英文國民黨

讀者迴響

熱門新聞

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

18歲少年無照偷開　重機騎士失去呼吸心跳

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

24歲人妻酒店產嬰　掐死仍垃圾桶

交往堅持不上床！簡嫚書被渣男騙婚

不倫也要保護福原愛！

已改名3次！「鮭魚之夢」笑喊：不後悔

預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名135人：怎麼辦？

22歲小女友陪送貨遭撞死！肇逃男曝原因

高中弟血褲貼屁！醫見「整坨粉紅肉丸」爆出肛門傻眼

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

開賓士撞死女兒　父親控：蓄意殺人

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

更多

最夯影音

更多
HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！
蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

醫美富少頂樓躲記者罵三字經！　諷「可憐了」...母澄清：非我兒子

醫美富少頂樓躲記者罵三字經！　諷「可憐了」...母澄清：非我兒子

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

壽司郎鮭魚之亂...統計出爐！ 單日全台186人改名「鮭魚」吃爆

壽司郎鮭魚之亂...統計出爐！ 單日全台186人改名「鮭魚」吃爆

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面