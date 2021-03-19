江啟臣轟蔡英文「打壓公投」：尊重全民的決定很難嗎？

▲江啟臣控蔡英文支持蓋完核四。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

記者徐政璿／台北報導

珍愛藻礁公投獲近70萬份連署後，引起各界對於能源政策的討論，尤其是核四存廢與重啟的爭議又浮上檯面。國民黨主席江啟臣18日在臉書砲轟，總統蔡英文帶頭打壓人民公投，「讓全民參與決策對民進黨而言，很難嗎？」

江啟臣表示，蔡英文說「民進黨一直主張停建核四，國民黨一直主張重啟核四」，這句話完全是錯誤的資訊。

江啟臣指出，2006年4月27日的聯合報頭版，明確的指出「蔡英文說核四廠一定要蓋完。」2014年4月馬英九總統 與 江宜樺院長，共同做出「核四停工封存為下一代保留選擇權」的決定。

江啟臣說，以上兩件歷史事實，說明當年「民進黨蓋核四，國民黨封核四」與蔡英文的說明完全背道而馳，總統級的錯假訊息，請問蔡英文，是記憶錯亂？還是被盜帳號？

江啟臣強調，國民黨執政時期「封存核四」讓下一代保留選擇權的決定，從未改變。而人民團體自主推動的核四公投已經成案，讓核四交付公投也符合民進黨在野時長期的主張。

「今年8月28日公投日，人民就會用行動告訴政府答案」，江啟臣說，國民黨願意尊重全民公投的決定，遺憾蔡英文用政府力量，用國家機器散播錯假訊息，打壓人民的公投，難道尊重全民決定，對民進黨而言，很難嗎？

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