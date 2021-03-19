北韓恐成「國際孤兒」！激情怒喊斷交馬來西亞後...才發現沒朋友

▲北韓恐將成為「國際孤兒」，圖為北韓駐馬來西亞大使館。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）因長年研發核武與毀滅性殺傷武器，遭到以聯合國安理會為首的國際社會施以制裁，不僅經濟上備受重挫，就連外交上也陷入孤立無援的境地，而如今更因自國公民遭馬來西亞當局引渡至美國受審，今（19）日更透過外務省發表在官媒的聲明中表示，將宣布與馬來西亞斷交。

隨著全球新冠疫情仍未緩解、邊境也未開放，只怕北韓恐將成為「國際孤兒」！

北韓外務省19日透過官媒《朝中社》發布聲明，字裡行間都能感受到北韓對於馬國的怒火，「馬來西亞當局於17日，竟將無辜的我國（北韓）公民以罪人的身份強行引渡至美國，如此具有強大敵對意識的犯罪行為，簡直無法饒恕！在此宣布，我國將與馬國斷絕外交關係。」

根據南韓《韓聯社》報導，馬國引渡至美國的北韓公民為56歲的文哲明（문철명，音譯），先前美國聯邦調查局（FBI）曾指控文哲明違反對北韓制裁政策，將酒、鐘錶等高檔舶來品運送進北韓，還成立空頭公司洗錢因此向馬來西亞當局提出引渡請求。

報導指出，北韓最早於1973年便與馬國建交，當時兩國關係親近，不過2017年2月13日，北韓最高領導人金正恩的同父異母胞兄金正男在馬來西亞吉隆坡國際機場慘遭暗殺，兩國開始產生嫌隙，互相將對方的駐館大使驅逐出境，馬國駐平壤使館更因此關門。

直到2019年10月，第18屆「不結盟運動」（NAM）會議在亞塞拜然首都巴庫召開，北韓派出最高人民會議常任委員長崔龍海，與馬國總理馬哈地見面，雙方關係原本一度獲得改善的機會，不過直到去年馬國新總理上任，加上全球新冠疫情影響，兩國關係破冰的機會再度消失。

▲19日，北韓駐馬來西亞吉隆坡大使館。（圖／達志影像／美聯社）

其實早在北韓2017年6月進行第6次核試驗後，墨西哥、秘魯、科威特、西班牙、義大利都先後將北韓大使從國內驅逐出境，而德國與緬甸也將部份北韓駐在外交官遣送回國，北韓在全球的外交局勢開始陷入孤立無援的境地。

隨著各國將北韓大使驅逐出境，加上北韓受到國際經濟制裁，財務上陷入危機、無法持續運作海外大使館，開始出現北韓外交官「脫北」的現象，例如前駐義大利代理大使曹誠吉（조성길，音譯）、前駐科威特代理大使柳賢宇（류현우，音譯）都先後逃進南韓，顯示出北韓外交四面楚歌的局面。

另外，受到全球新冠疫情影響，北韓加強管控、封鎖邊境，先前就有消息傳出位於首都平壤的各國大使館電力供應不穩，在業務無法正常運作下，各國也開始從平壤撤離外交官等相關人員。

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