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南亞大海嘯失蹤！員警躺精神病院17年奇蹟生還　家人重逢淚崩

▲▼在南海大海嘯中失蹤17年的員警阿瑟普（Abrip Asep），奇蹟生還。（圖／翻攝自Facebook／Polsubsektor Blang Bintang）

▲在南海大海嘯中失蹤17年的員警阿瑟普奇蹟生還。（圖／翻攝自Facebook／Polsubsektor Blang Bintang）

記者郭家榮／綜合報導

2004年12月印度洋發生規模9.1的大地震，隨後引發浪高達30公尺的大海嘯，席捲印尼蘇門答臘島亞齊省，當時印尼一名正在值勤的員警阿瑟普（Abrip Asep）也遭大浪捲走，後來被宣告死亡。經過17年後，近日他被發現還活著，只是精神崩潰在醫院療養，家人得知後感動淚崩。

綜合媒體報導，印度洋大地震引發的南海大海嘯，不僅重創蘇門答臘島，甚至波及波斯灣和非洲東岸，估計罹難、失蹤人數超過30萬人。員警阿瑟普是這場災難的罹難者，失蹤至今已17年被宣告死亡，結果近日阿瑟普在當地一間精神病院被發現。

▲▼2014年南亞大海嘯衝毀許多人的家庭。（圖／達志影像／美聯社）

▲2014年南亞大海嘯衝毀許多人的家庭。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，阿瑟普是在12年前被送到該醫院，當時他神智不清，無法確認身分，也無法從他口中知道背景資訊，因此無法將他送回家，只能一直留在醫院。大約2年前，阿瑟普的狀況已幾乎恢復，但仍然想不起他的名字和家人，近期醫院決定和亞齊省的警政單位合作，透過DNA鑑定來找出他的身分，最後終於確認，他就是17年前在海嘯中失蹤的阿瑟普。

阿瑟普的弟弟布爾漢（Burhan）得知哥哥還活著後欣喜若狂，他表示，17年來，家人們都認為阿瑟普已經死亡，直到醫院拿著照片來指認，確信就是他們思念已久的家人，因為阿瑟普右耳上的痣，和小時候跌倒而留在額頭上的傷痕是最重要的證據。

儘管阿瑟普因為受創而精神混亂中，但醫生認為，臨床上是可能隨時間慢慢復原的。歷經了17年失去至親的痛苦，阿瑟普的家人感動落淚，終於盼得全家團圓的那一天。

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