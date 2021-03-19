鳳梨狂銷！新加坡最大超市設「台灣鳳梨專區」　進口量有望翻倍

▲台灣鳳梨在新加坡超市上架，出口量可望翻倍。（圖／翻攝自駐新加坡台北代表處臉書）

文／中央社記者侯姿瑩新加坡19日專電

台灣鳳梨銷中受阻，引發海外台人熱購潮，許多旅居新加坡的台灣人、當地的台資企業都熱烈響應，星國多家連鎖超市也陸續進口台灣鳳梨。今年台灣鳳梨外銷新加坡可望翻倍成長。

每年3月至7月為台灣鳳梨盛產季節。中國日前以發現介殼蟲為由，片面宣布自3月1日起，暫停進口台灣鳳梨；台灣政府為此積極強化內外銷管道，引發一波鳳梨熱購潮。

新加坡最大連鎖超市、職總平價超市（NTUC FairPrice）自昨天起在全島148家超市上架來自台灣的鳳梨。記者實地觀察，台灣鳳梨的售價與來自馬來西亞、印尼的鳳梨價格差不多，一顆約為新台幣60元左右。

選購台灣鳳梨的新加坡民眾受訪時表示，以前吃過台灣鳳梨覺得很好吃，所以決定買來吃吃看。也有人說，因為價格便宜，因此決定選購台灣鳳梨。

民眾鍾雪琳接受中央社記者訪問時表示，她去過台灣，也吃過台灣鳳梨，覺得「很甜、肉很幼」。比起其他國家的鳳梨，台灣的比較甜又多汁，「我比較喜歡台灣的」。

鍾雪琳也說，做鳳梨塔的時候，有時會特地選購台灣鳳梨作為材料。

職總平價發言人回應記者詢問時表示，「我們進口、販售台灣農產品已有超過10年的時間」，台灣的生鮮農產品很受新加坡民眾歡迎，例如鳳梨以甘甜、多汁聞名。職總平價超市持續引進來自台灣的生鮮農產品，滿足消費者口味及偏好。

新加坡台灣貿易中心表示，首批於FairPrice銷售的是由台灣最年輕的百大青農陳永清栽種、生產於屏東的鳳梨。HAO mart、Giant、百美超市、昇菘超市等其他連鎖超市也規劃陸續設置「台灣鳳梨專區」。

台貿中心指出，近期有超過7個貨櫃的鳳梨銷往新加坡，除進口商支持外，還有駐新加坡台北代表處媒合台資企業、銀行團購近千箱鳳梨，以及旅星台人自主發起團購金鑽鳳梨。

有不少駐星代表處人員參與這波鳳梨團購活動，代表處臉書今天也發布鳳梨開箱創意貼文。

旅星台人團購約一個40呎貨櫃、來自台南的鳳梨，預計20日舉行開櫃典禮。此外，FairPrice預計於25日舉辦台灣農產品節，來自高雄的鳳梨將是主要產品之一。

台貿中心指出，今年台灣鳳梨出口至新加坡可望突破去年421公噸，達到翻倍成長。不僅於此，近日參加經濟部國際貿易局和外貿協會合辦「台灣鳳梨及加工品國際採購日」視訊洽談會的新加坡買主除了鳳梨、果乾，也詢問釋迦、蓮霧、芒果等外銷細節；這次鳳梨銷中受阻，反而意外促成商機，打開更多品項外銷的可能性。

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