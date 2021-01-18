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憑學生證免費！桃園推青年寒假體驗課　有泰拳練習數位行銷

▲桃園推出青年寒假體驗課

▲數位行銷-影片剪接課程。（圖／.資料照／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

憑學生證免費！桃園市政府青年局18日指出，寒假假期陸續展開，該局於1月25日至2月7日，推出三大主題共36堂系列課程的「青年寒假體驗課」，歡迎就讀國中、高中職及大專院校學生憑學生證免費參與，相邀朋友一起邊玩邊學習，過個有趣又充滿創意的寒假。▲桃園推出青年寒假體驗課

▲多元才藝-上課照。（圖／青年局提供）

青年局指出，今年興光堡壘將持續開設經典、高人氣的「多元才藝」，由多位桃園在地青年職人老師帶你自己動手創作，如手捏可愛陶器、創意木作、療育水苔球、皮革手環、飛機紙模型、泰拳練習、酒精噴墨流動畫及文青甜點黏土創作等等。▲桃園推出青年寒假體驗課

▲多元才藝-上課照。（圖／青年局提供）

另外，並在青創基地開設新時代不能不懂的「數位行銷」，帶你循序漸進了解新媒體的實務操作、快速累績實戰經驗，如零基礎入門直播應用、粉絲團教戰手冊、數位行銷概論、影片剪接課程，學習如何善用行銷工具，每個人都可以成為自我品牌行銷高手。

▲桃園推出青年寒假體驗課

青年創業基地的新創團隊們，也連手推出系列「科技應用」，還有，寒假期間青年局所屬五大基地也持續提供服務，其中興光堡壘設有多元複合式空間供青年學子社團訓練、成果發表及展演等活動，且於寒假期間比照假日(1/21-2/9)延長營業時間至晚間九點；桃園青年體驗學習園區內有60項高低空繩索設施，適合青年學子突破自我培養團隊默契。

而青年學子也可利用寒假時間前往三大青創基地參訪，其中青創指揮部以發展IOT物聯網為主、安東青創基地以發展虛擬擴增實境為主及新明青創基地以發展AI及智慧機器人為重點，讓青年學子了解科技發展新趨勢。寒假體驗課提供2梯次系列課程，第1梯次「多元才藝」及「數位行銷」課程即日起開放報名至額滿為止，另將於1月25日推出「科技應用」課程。

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