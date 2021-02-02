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學長開會大喊「妳奶頭露出來」！整桌人轉頭看　女大生崩潰痛哭

▲▼女大生,少女,女高中生,女學生。（圖／資料照片）

▲學長發現女大生不慎走光，在大家面前大喊「欸妳奶頭露出來了」...（示意圖／資料照）

網搜小組／柯沛辰報導

一名女大生發文表示，大學社團要舉辦活動，社員們圍繞著一張長桌認真開會，期間她因姿勢問題不慎走光，怎料身旁一名學長竟不斷大喊「欸妳奶頭露出來了」，結果整桌的人都轉過頭來看她，讓她羞愧不已，在會議結束後哭了出來。

原PO在Dcard心情版指出，由於活動是兩個社團合辦，椅子不夠用，所以她手肘靠在桌面、微蹲在桌子一角，負責會議記錄。當時開會很凝重、很安靜，但右邊的學長注意到她走光，竟當場大喊「欸妳奶頭露出來！」

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原PO說，當下整桌的人轉過來看她，她整個羞愧感湧上來，又怕打擾會議進行，所以只敢小心翼翼調整內衣，動作不敢太大，怎料學長還不罷休，竟咄咄逼人地繼續嚷嚷，「欸妳露點欸」、「快喬啊！」

原PO指出，當時剛排練完舞蹈，內衣才會歪掉，但學長這樣一喊，讓她覺得備感羞辱，所以會議結束後躲到旁邊哭，「我的衣領並沒有很開，就一般素T那樣，我覺得（學長）要能看進去，也是僑了一些角度、特別去注意，才會看到奶...」

許多網友看完紛紛表示，「這算是性騷擾了吧」、「社團活動最討厭這種刷存在的噁男」、「有夠噁心，光看文字敘述就快氣死」、「噁台男老鼠屎，拉低台灣男生素質」、「不是你的錯，不需要感到羞愧，錯的是沒禮貌又低級當有趣的對方」、「是我的話，可能當下會賞他巴掌」、「妳們總召是在看戲嗎？」

對此，原PO回覆，當下她沒有往性騷擾的方向去想，腦中只是不斷浮現「幹嘛這麼大聲、大家都在看怎麼辦」，充滿著無助、羞愧、恐懼和失望，因為當下氣氛一片寂靜，沒人幫忙打圓場或幫她說話，加上總召在瞪著她，似乎很不滿會議被干擾，所以大家也不敢多說什麼。

至於為什麼會覺得這位學長很噁心，原PO解釋，這位學長常吃學妹豆腐，不僅視線總是在女生胸部、臀部間游移，捲入幾起性騷擾事件，還說過自己是為了拍女生而去學攝影，「想起來他有跟我說過：欸妳蜜大腿欸，要不要穿真理褲，我幫妳拍照！」

不過，原PO強調，她真正在意的是，「若我今天真的走光你可以小聲提醒，不要這樣大聲嚷嚷」，但也希望藉此提醒大家，「這種人的噁心在日常非常明顯，請各位好好保護自己」。

 

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