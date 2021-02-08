PO「台女欠X欠扁」惹議　女大生評論竟遭恐嚇...爆氣團長判拘30天

▲淡大大學詞曲創作社團長，為成果發表會宣傳PO文，竟撰寫歧視女性意味濃厚字眼，遭女大生轉發竟恐嚇對方（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

淡江大學詞曲創作社團長，為成果發表會宣傳PO文，竟撰寫歧視意味字眼，「好的女生必須要，下得了Tinder，上得了床，台女真的欠X又欠扁」等語，一名劉姓女大生將留言截圖在「淡江透可版」批評，沒想到引來鄭姓團長不滿，竟留言「我保證把妳打進醫院」等語，士林地院依恐嚇危害安全罪拘役30日、緩刑2年。

去年5月間鄭姓男團長為社團向社群網站「臉書」所申設的網頁，在為社團的成果發表會宣傳時，撰寫：「好的女生必需要，下得了tinder，上得了床，台女真的欠幹又欠扁，就讓我們舉起男人的法槌，看到一個打一個，沒有制裁到台女絕不放下」。歧視女性意味濃厚的內容遭劉姓女大生看見，並在在同年月13日將此文章截圖上傳到該社群網站之「淡江透可版」網頁，撰寫：「好奇問一下啦現在詞創素質這樣？」等字句。

豈料鄭姓團長看見劉姓女大生PO的文，竟在同日下午於劉女文章下留言，「正常吧？阿你不爽的話來找我，我保證把你打進醫院」、「淡江就是有你這種人，我看到女生才會想看到一個扁一個」、「這樣啦看不爽的6點直接約煙橋，騎士團帶滿一點，看什麼叫素質」。

鄭姓團長坦承不諱，但他矢口否認有何妨害自由犯行，更辯稱：「那些只是情緒性字眼，他並沒有恐嚇的意圖」。法官審酌他已與劉姓女大生達成和解並當庭給付和解金，仍依恐嚇危害安全罪，處拘役30日，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。緩刑2年。可上訴

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