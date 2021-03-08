9萬人臉書社團嗆警「牠牠牠」　汐止男推給手機...檢1動作打臉！

▲新北汐止區1名李男，因停車糾粉竟在9萬人社團以專指動物的稱代詞「牠」，辱罵員警。（示意圖／CFP）

記者黃宥寧／台北報導

新北汐止區一名李姓男子與伍姓男子為鄰居，雙方因停車問題有糾粉，李男竟在9萬人臉書社團《汐止集團》中，用專指動物的稱代詞「牠」，留言「路是牠家的」，連續以牠留言。偵查時李男辯稱是手機選字錯誤，但檢察官當庭勘驗手機，發現輸入注音「ㄊㄚ」，第一順位為「他」，顯然是刻意選字，士林地檢署依妨害名譽將他起訴。

李男和伍男長期因有停車糾紛屢次爭吵，竟在去年10月22日晚間，在臉書《汐止集團》刊登PO文並附上圖片：「請問黑色車停這樣，機車要怎麼過，這邊又死巷，最後一戶就是要倒楣，路是牠家的，每次講又講不聽。」甚至諷刺擔任警察的伍男「帶帽子就要怕你啊」。

李男又於同年10月23日，又留言「如牠有在集團裡，請牠自己說明」、「牠是鴿子喔~跟牠吵過一次也報警來處理過」前後總共打出6次「牠」影射伍男，伍男憤而向汐止分局報案。

李男於警詢及偵查中辯稱，「牠」是因為我手機打字打錯而已，不是要打成動物帶名詞的「牠」，至於臉書貼文只是想要了解備案，保護自己而已。李男甚至表示，「我當初截圖放在汐止集團臉書上是想看對方是什麼心態，至於「戴帽子怕你啊」只是他順口講出來而已，並沒有影射伍男是警察濫權形象。

他也解釋，「路是牠家的」是因為他的機車遭擋，無法出入，所以才會講這樣的氣話，「黑色車停這樣，機車要怎麼過」，是因為伍男是警員，他向對方表示別這樣，對方仍持續，根本擾民。

對此檢察官當庭勘驗，發現李男手機預設輸入法為注音輸入法，輸入注音「ㄊㄚ」，預設顯示第一順位為「他」，第三順位為「牠」，顯然李男是刻意選字侮辱伍男，對此不採信他的說詞，將他依妨害名譽提起公訴。

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