養生館男客憑空消失！？　警眼尖搜出暗門查獲色情交易

▲台南市警五分局專案小組，持搜索票查獲北區1家養生館從事性交易，起獲現金、監視器主機鏡頭、暗門遙控器、使用過保險套等相關證物。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局專案小組3月17日晚上7時50分許，持搜索票查獲北區1家養生館從事性交易，當場查獲3對男女正在進行半套色情按摩，全案依妨害風化等罪嫌送辦。

台南市警五分局接獲民眾檢舉位於北區西門路4段的某養生館，表面打著護膚按摩名義，暗地從事半套猥褻性交易。經警方派員查訪確認情資可靠，蒐集相關事證向台南地院聲請搜索票獲准。

警方專案小組於17日晚上7時50分持搜索票前往該處埋伏等候，見多名男客進入後，立即進入店內搜索，並控制櫃檯人員，惟警方在查察時，發現店內數間包廂內竟無任何客人。

經專案小組仔細搜查，發現2樓一處置物櫃有異，在一旁衛生紙藏有遙控器，經啟動遙控，發現該置物櫃是通往隔壁棟之暗門，裡面還有數間包廂，警方進入當場查獲3對男女正在進行半套色情按摩，現場查扣現金3400元、監視器主機鏡頭、暗門遙控器、使用過保險套等相關證物，警方帶回服務小姐3名及男客3名。

全案偵訊後將男客及女按摩師依違反社會秩序維護法裁罰，另武姓負責人則依妨害風化罪嫌送台南地檢署偵辦。

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