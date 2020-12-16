　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園養生館肚兜女「極盡挑逗」　警見她開口受驚「緊急煞車」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市王姓男子在中壢區經營色情按摩養生館，許姓員警今年7月喬裝男客入店消費，女子身穿肚兜、短裙欲幫口交時表明身分查獲。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲王姓男子在中壢經營色情按摩養生館，許姓員警今年7月喬裝男客消費，女子身穿肚兜短裙欲幫口交時，緊急表明身分。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

曾有妨害風化前科的王姓男子在中壢區經營色情按摩養生館，今年7月間許姓員警喬裝男客進入店內消費，1名小姐穿肚兜、短裙為其按摩，卻多次碰觸其下體，還說「要做半套嗎？」幫許脫掉內褲套上保險套準備口交時，許「緊急煞車」表明警察身分，將王男與小姐依妨害風化罪嫌送辦；但王矢口否認，許以秘錄器畫面佐證，檢方16日偵結依妨害風化罪嫌將王男起訴聲請簡易判決處刑。

檢警調查，43歲的王姓男子在中壢區經營色情生活館，找來身材曼妙女子替男客從事色情按摩，每小時收取1千元，王男抽4成，剩下6成才是小姐實拿；今年7月23日下午4時30分許，中壢警分局許姓員警喬裝男客前往消費，由王負責引導進入2樓包廂，由王姓小姐為其進行按摩服務。

王姓小姐先收取許元現金後，為許按摩頭部、頸部，隨後按摩大腿內側，過程中說「知不知道這間店在做甚麼？」、「要做半套嗎？」不時碰觸許的下體，後來要求許脫下內褲，直接拿保險套套住其下體，正準備動口時，許員立即表明警察身分，將王男與王女送辦。

王男在偵訊時矢口否認有經營色情按摩，辯稱自己只是代班櫃台，沒有同意讓小姐進行性交易；王姓小姐則辯稱，是警察騙她「幫我處理一下，我會趕快走」，因當時自己按了半小時累了，且保險套是她自己帶，並非店家提供的；許員指證，當天王男站在櫃台問他要找幾號，引導他進入包廂收受現金，後來小姐就幫忙按摩頭、頸部，還拿出保險套，正要為其口交時才表明身分。

檢方勘驗警方提供秘錄器，王姓小姐曾問：「是不是警察？」、「今天要做半套嗎？」還稱「全套又不會很貴」、「洗澡」、「你很大」等誘惑性詞語，若非經店家同意，怎可能有恃無恐在包廂內做半套或全套性交易；檢方查出，王姓小姐身穿肚兜與短裙，背部與兩側身體則全裸，王女辯稱是「制服」，檢方不採信，偵結妨害風化罪嫌將王男聲請簡易判決處刑。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

►裝辣妹騙小鮮肉視訊裸聊！淫片魔王逼DIY　竊錄上萬影音檔海削

►同居人19歲女兒告性侵　桃園男喊冤：她沒說不要...檢察官信了

►影／桃園聯結車未關車斗門...安全島紅綠燈慘遭撞斷！司機急上路釀禍

ET快訊
投資賀歲片千萬讓女兒軋一角　女股東對帳一看怒提告
快訊／俄芭蕾舞團來台4人確診　今晚台北有演出
失蹤男41天獲救第一句話曝光　揭墜崖原因
湯姆克魯斯罕見「暴怒飆罵劇組人員」！2分鐘音檔瘋傳
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／疑操作不慎！嘉義鹿草壓路機翻覆　工人「遭壓車底」慘死

邱男應該還在...議員給建議　谷關所長「連拜2廟」後找到

落跑老公擁雙妻生2子1女辯：沒登記不算　結婚時間釣出真相賴不掉

桃園養生館肚兜女「極盡挑逗」　警見她開口受驚「緊急煞車」

士檢色保全偷拍！26女受害「僅1人原諒」　涉犯25個妨害秘密罪慘了

全世界都在找你！失蹤男獲救第一句話：你們找到我了喔..曝墜崖原因

投資賀歲片《大三元》千萬讓女兒軋一角　富婆對帳一看怒提告

聽到「起床」密碼...醉客變「一拳超人」　小黃運將慘被打成貓熊

400萬麻糬發票找到了！紅衣客主動聯繫店家　曾記：感激不盡

父3年敗光家產「月討6000元零用錢」　2子女扛債崩潰放生

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

混凝土車迴轉「大截殺」機車炸碎　騎士煞不住衝車底...遭輾斃慘死　

乘客推嬰兒車下車「遭公車門夾」！司機急煞...妻嚇慘：被輾到怎辦

《驅魔麵館》金世正超能打！電梯一開眼神超殺　瘋女人殺夫斂財..惡鬼現身對話宿主

急尋紅衣客！3顆麻糬400萬元...　曾記開錯發票恐繳「20萬營業稅」

鄭元暢「炒」蚵仔煎...賣相慘不忍睹XD　海芬建議他見面會禮物送「胃藥」

快訊／疑操作不慎！嘉義鹿草壓路機翻覆　工人「遭壓車底」慘死

邱男應該還在...議員給建議　谷關所長「連拜2廟」後找到

落跑老公擁雙妻生2子1女辯：沒登記不算　結婚時間釣出真相賴不掉

桃園養生館肚兜女「極盡挑逗」　警見她開口受驚「緊急煞車」

士檢色保全偷拍！26女受害「僅1人原諒」　涉犯25個妨害秘密罪慘了

全世界都在找你！失蹤男獲救第一句話：你們找到我了喔..曝墜崖原因

投資賀歲片《大三元》千萬讓女兒軋一角　富婆對帳一看怒提告

聽到「起床」密碼...醉客變「一拳超人」　小黃運將慘被打成貓熊

400萬麻糬發票找到了！紅衣客主動聯繫店家　曾記：感激不盡

父3年敗光家產「月討6000元零用錢」　2子女扛債崩潰放生

快訊／疑操作不慎！嘉義鹿草壓路機翻覆　工人「遭壓車底」慘死

首購族留意！桃園2字頭房價消失中　指標重劃區帶頭全面起漲

首都圈房價高高掛　建商競推高CP值房產受青睞

「12月日照時數」南北2縣市差75倍！這地區一天只能曬5分鐘陽光

特教生突破情障展才藝　竹市「特殊教育」學生美展即日開跑

中天主播劉盈秀「露肩上衣＋緊身褲」身材超兇！　連跳2遍「螃蟹舞」

邱男應該還在...議員給建議　谷關所長「連拜2廟」後找到

落跑老公擁雙妻生2子1女辯：沒登記不算　結婚時間釣出真相賴不掉

今晚6點半公布是否演出！文化部：若有1新增取消芭蕾舞團全團表演

加拿大親友幫買皮衣！台東婦急滙10萬付關稅　警急擋：那是泰國

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

社會熱門新聞

快訊／找到了！新竹男中橫失蹤41天山洞內尋獲

新竹邱男中橫失蹤41天還原！　想撿幾萬塊摔下30樓爆瘦

1年上山1次找到失蹤男！獵人曝50萬怎麼用

靠喝水熬41天！失蹤男到院對答自如　醫驚喊：不可能

存活41天關鍵曝！家屬到處垂掛乾糧、巧克力

新竹男失蹤41天生還！獵人山洞中尋獲　家屬狂喜

撞飛嬤3公尺倒地！女跪地磕頭痛哭

41天只喝水！新竹邱男爆瘦20kg到醫院睡著了　姐大擁抱

400萬麻糬發票找到了！紅衣客主動聯繫店家

萬里海水浴場「無名女屍」身分曝

她酒醉摔車被送醫　急診室內遭醫師怒賞巴掌！

「根本他殺」控所長瀆職　新竹邱姐將撤告向警道歉

酒後撿屍阻蒐證　國安局人員遭控性侵女同學

新竹男尋獲！家屬控谷關所長瀆職…今道歉撤告

更多熱門

相關新聞

警攔贓車槍殺少年　家屬求千萬賠償敗訴

警攔贓車槍殺少年　家屬求千萬賠償敗訴

桃園楊梅警分局警員劉政國，2016年1月攔捕贓車遭拒，朝贓車開槍，卻不慎造成副駕駛座的16歲徐姓少年爆頭身亡。員警雖多次道歉，但家屬仍不接受，他最後遭判刑5月定讞，另外家屬也求償賠償1000萬元。案經高等法院審理後，認為家屬求償應向桃園市政府求償，而非找員警個人求償，因此16日駁回家屬請求。

美國務院制裁名單出爐　陸「基層員警」也上榜

美國務院制裁名單出爐　陸「基層員警」也上榜

南警實施取締酒駕勤務市長黃偉哲到場慰勉

南警實施取締酒駕勤務市長黃偉哲到場慰勉

隔壁房應召裸女尖叫！他變正義哥衝入狠K「奧客」

隔壁房應召裸女尖叫！他變正義哥衝入狠K「奧客」

及時救援尋短者黃偉哲表揚

及時救援尋短者黃偉哲表揚

關鍵字：

養生館色情按摩員警

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

快訊／找到了！新竹男中橫失蹤41天山洞內尋獲

新竹邱男中橫失蹤41天還原！　想撿幾萬塊摔下30樓爆瘦

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

1年上山1次找到失蹤男！獵人曝50萬怎麼用

小鬼走3個月…峮峮凌晨4點發文！

靠喝水熬41天！失蹤男到院對答自如　醫驚喊：不可能

發燒送急診！6歲弟喊「媽媽我好累」突倒地亡

YouTube　強制所有影片插入廣告

董至成吻上吳怡霈發展第二春

孫鵬一家同框淚曝「面對未知數」

存活41天關鍵曝！家屬到處垂掛乾糧、巧克力

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

更多

最夯影音

更多
黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅
烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面