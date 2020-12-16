桃園養生館肚兜女「極盡挑逗」　警見她開口受驚「緊急煞車」

▲王姓男子在中壢經營色情按摩養生館，許姓員警今年7月喬裝男客消費，女子身穿肚兜短裙欲幫口交時，緊急表明身分。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

曾有妨害風化前科的王姓男子在中壢區經營色情按摩養生館，今年7月間許姓員警喬裝男客進入店內消費，1名小姐穿肚兜、短裙為其按摩，卻多次碰觸其下體，還說「要做半套嗎？」幫許脫掉內褲套上保險套準備口交時，許「緊急煞車」表明警察身分，將王男與小姐依妨害風化罪嫌送辦；但王矢口否認，許以秘錄器畫面佐證，檢方16日偵結依妨害風化罪嫌將王男起訴聲請簡易判決處刑。

檢警調查，43歲的王姓男子在中壢區經營色情生活館，找來身材曼妙女子替男客從事色情按摩，每小時收取1千元，王男抽4成，剩下6成才是小姐實拿；今年7月23日下午4時30分許，中壢警分局許姓員警喬裝男客前往消費，由王負責引導進入2樓包廂，由王姓小姐為其進行按摩服務。

王姓小姐先收取許元現金後，為許按摩頭部、頸部，隨後按摩大腿內側，過程中說「知不知道這間店在做甚麼？」、「要做半套嗎？」不時碰觸許的下體，後來要求許脫下內褲，直接拿保險套套住其下體，正準備動口時，許員立即表明警察身分，將王男與王女送辦。

王男在偵訊時矢口否認有經營色情按摩，辯稱自己只是代班櫃台，沒有同意讓小姐進行性交易；王姓小姐則辯稱，是警察騙她「幫我處理一下，我會趕快走」，因當時自己按了半小時累了，且保險套是她自己帶，並非店家提供的；許員指證，當天王男站在櫃台問他要找幾號，引導他進入包廂收受現金，後來小姐就幫忙按摩頭、頸部，還拿出保險套，正要為其口交時才表明身分。

檢方勘驗警方提供秘錄器，王姓小姐曾問：「是不是警察？」、「今天要做半套嗎？」還稱「全套又不會很貴」、「洗澡」、「你很大」等誘惑性詞語，若非經店家同意，怎可能有恃無恐在包廂內做半套或全套性交易；檢方查出，王姓小姐身穿肚兜與短裙，背部與兩側身體則全裸，王女辯稱是「制服」，檢方不採信，偵結妨害風化罪嫌將王男聲請簡易判決處刑。

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