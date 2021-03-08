按摩女控包廂內遭性侵　男客喊冤「她還跟我討小費」獲判無罪

▲按摩女莉莉控訴遭強壓性侵，但男客喊冤稱「莉莉還跟我討小費」，北院判決無罪。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者羅志華／台北報導

在北市某養生館按摩的的女子莉莉（化名），控訴鄭姓男子於2019年7月間下午，在包廂內扯下內褲、不顧她推打拒絕，仍強壓在沙發上性侵得逞，但台北法院認為，莉莉控訴證詞反覆、且事後又向鄭男討小費，刑事部分，依證據不足判決無罪，莉莉另求償100萬元，北院判莉莉敗訴。

莉莉於刑事審理中控訴，案發當天，她本來和同事一起替鄭男按摩，不料另一個同事時間到離開後，鄭男就開始對她亂摸，之後竟強行性侵，期間她不敵鄭男力氣，僅能無奈喊著「不行」，並以手推、打抵抗、也不敢大叫慘遭得逞，最後因心情不佳，在友人關心下情緒崩潰、憤而報警。

鄭男坦承與莉莉性交，但供稱是對方主動提議性交易，完事後他不僅給了莉莉2千元酬勞，2人還一起喝酒，直到下樓結帳時，莉莉又向他討了1千元小費；律師辯護表示，包廂門未上鎖且隔音不佳，若莉莉真遭性侵，大可呼救或逃離，怎麼會還留下喝酒、甚至睡著被鄭男叫醒下去結帳。

法院審酌莉莉證詞，認為她在警詢時說被鄭男強壓在沙發上，卻又於檢方偵訊時改口說沒壓，證詞反覆，且養生館人員證稱，館內每1、2小時都會有人巡場，若莉莉真遭性侵，大可趁機逃跑、求救，但2人不但共處4小時一起喝酒，結帳時甚至還強制索取小費，顯與性侵受害人的常情不符。

法官認為，莉莉雖於事後，傳訊鄭男「你剛剛那樣對我很瞎」、「我沒有答應」、「有種被侵犯的感覺」，對方則回覆「抱歉抱歉」、「下回再重新尊重一下下」、「對不起唷，弄痛妳了拉」，但僅憑此仍難以認定鄭男犯強制性交，認定本件性侵案，單憑莉莉控訴證據不足，判鄭男無罪；民事部分，法官維持刑事見解，判莉莉敗訴。

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